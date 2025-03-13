Цифровой рубль — это не просто новая форма валюты, а инструмент, который принципиально меняет возможности государства в управлении финансовыми потоками. Его ключевая роль — обеспечение адресного контроля над денежным обращением, утверждает Михаил Смирнов, директор по коммуникациям криптовалютной биржи Exmo.me. Подробности находятся в распоряжении редакции «Инк.».

Смирнов отмечает, что в отличие от бумажных рублей или безналичных средств на банковских счетах, цифровой рубль позволяет задавать параметры использования: например, субсидии или социальные выплаты можно привязать к конкретным целям. Государство сможет выделять материнский капитал исключительно на покупку автомобиля или разрешать тратить средства только в рамках определенного региона, что, в свою очередь, повысит эффективность бюджетных расходов.

Что касается перевода пенсий и зарплат в цифровой рубль, такая вероятность существует, особенно для бюджетников, отмечает эксперт. Предполагается, что часть выплат может поступать в форме «программируемых денег» — например, средства можно будет потратить только на продукты, лекарства или услуги в установленных госструктурами местах. Более того, цифровой рубль может ограничивать конвертацию в валюту или переводы в «нежелательные» юрисдикции, что станет еще одним кирпичиком в борьбе с мошенничеством.

«Говоря о плюсах и минусах для физического лица, преимущества цифрового рубля неочевидны. По функционалу он схож с безналичными деньгами, но несет дополнительные риски, — говорит Смирнов. — Например, ЦБ или государство получат возможность моментально блокировать счета, списывать средства без согласия владельца или вводить “сроки годности” для отдельных сумм (как это тестировалось с COVID-выплатами)».

«Сегодня такие функции делегированы банкам, но с внедрением цифрового рубля контроль станет прямым и безусловным. Кроме того, в условиях большой популярности цифрового рубля, физические и юридические лица перенесут свои рублевые счета из коммерческих банков в центробанк РФ, что негативно скажется на финансовых показателях частных банков», — добавляет он.

По словам Смирнова, главная опасность цифрового рубля — в его тотальном распространении. Если он станет основным средством платежа, государство сможет управлять потребительским поведением: например, запретить тратить часть зарплаты в премиальных магазинах или переводить средства в «неодобренные» банки. Кроме того, уже сейчас обсуждаются сценарии, где цифровая валюта станет инструментом «социального рейтинга», как в Китае, где доступ к услугам зависит от лояльности системы, заключает он.

Напомним, что с 1 января судебные приставы могут взыскивать долги с граждан в цифровых рублях. Эти меры отражают стремление государства интегрировать цифровую валюту в финансовую систему и сделать ее полноценным платежным инструментом.