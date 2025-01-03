С 1 января судебные приставы могут взыскивать долги с граждан в цифровых рублях. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-центр Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Там заявили, что эти меры отражают стремление государства интегрировать цифровую валюту в финансовую систему и сделать ее полноценным платежным инструментом.

С 1 января 2025 года судебные приставы могут снимать в счет долгов граждан деньги с цифровых кошельков. Это возможно, когда на обычных счетах отсутствует достаточно средств в рублях, иностранной валюте или драгоценных металлах.

При этом на цифровые кошельки, в отличие от обычных банковских счетов, не распространяется ограничение, позволяющее сохранить средства в размере прожиточного минимума, которые приставы взыскать не могут.

По мнению экспертов, эти меры могут вызвать дискуссии о защите прав должников. Также нововведения могут повлиять на популярность цифрового рубля, поскольку владельцы таких активов теперь сталкиваются с дополнительными рисками в рамках исполнительного производства.

Напомним, что счета в цифровых рублях можно открыть на платформе Банка России. Доступ к ним возможен через мобильные приложения кредитных организаций.

Летом 2023 года был принят закон о цифровом рубле, согласно которому он признается третьей национальной формой валюты, наряду с наличными и безналичными рублями. Предполагается, что массовое использование валюты придется на вторую половину 2025 года, после завершения пилотной стадии.

С 1 июля 2025 года расчеты в цифровых рублях должны стать доступны по всей России. С 15 августа 2023 года по 1 декабря 2024 года на платформе цифрового рубля совершено более 38 тыс. переводов между физлицами.

Ранее стало известно, что исполнительное производство из-за неуплаты Telegram штрафа в 4 млн руб. было начато в июле этого года. Но приставы сообщили о невозможности взыскания денежных средств, так как не удалось обнаружить каких-либо активов, на которые можно наложить арест.