История одного мошенничества в романтических отношениях привлекла внимание мировых СМИ. 50-летняя француженка рассказала, что потеряла $1,2 млн, попавшись на удочку мошенников, которые выдавали себя за Брэда Питта, используя фальшивые селфи, созданные искусственным интеллектом. После этого мошенничества Анна оказалась на грани разорения и трижды пыталась покончить с собой. Исследования показывают, что большая часть жертв романтических мошенников, как правило, люди с высоким уровнем образования.

Эксперт в области технологического мошенничества Энни Лекомпт проливает свет на типичную схему мошенничества в сфере романтических отношений и показывает психологические факторы, которые делают жертв уязвимыми для такого рода афер.

Мошенничество в сфере знакомств, также известное как романтическое мошенничество, представляет собой форму вымогательства, которая использует человеческие эмоции в своих интересах. Мошенники создают фиктивные романтические отношения, зачастую в интернете, чтобы выманивать деньги или материальные ценности у своих жертв. Согласно данным Канадского центра по борьбе с мошенничеством, в 2022 году было зарегистрировано 420 случаев такого рода обмана, в результате которого общий ущерб составил $59 млн.

Этот тип мошенничества затрагивает как мужчин, так и женщин, такие жертвы часто обладают схожими психологическими и поведенческими чертами. Хотя мошенники используют различные стратегии, сентиментальные аферы, как правило, следуют предсказуемой схеме.

Первоначальный контакт

Романтическое мошенничество начинается с инициативы мошенника, который выходит на связь на различных сайтах знакомств или в социальных сетях. Используя тщательно продуманное вымышленное имя, мошенник создает иллюзию высокого социального статуса, представляясь человеком, который живет за границей или часто путешествует. Эта стратегия позволяет мошеннику избежать личных встреч, что значительно снижает риск разоблачения, а также способствует созданию у жертвы ощущения доверия.

Смена платформы

Мошенник предлагает жертве перейти на другую платформу для общения, стремясь вывести ее за пределы первоначального сайта знакомств или социальной сети. Это делается с целью избежать риска, связанного с тем, что такие сайты могут выявить подозрительное поведение и удалить профили жертв, тем самым помешать успешному завершению мошеннической схемы.

Невозможность личной встречи

Существует множество причин, по которым мошенники могут избегать личных встреч, включая необходимость поехать в другое место, рабочие обязательства или семейные обстоятельства. Современные технологии и искусственный интеллект, позволяют им использовать инструменты для создания поддельных изображений или имитаций голосов, что делает их манипуляции еще более убедительными.

Укрепление доверия

Мошенник активно работает над тем, чтобы укрепить доверие своей жертвы, инициируя частые и внимательные переписки, в которых проявляется романтический интерес. Он или она отправляет искренние сообщения, пишет стихи, регулярно звонит и даже присылает небольшие подарки. Эта тактика, известная как «бомбардировка любовью», создает сильные эмоциональные связи и делает жертву более восприимчивой к последующим просьбам и манипуляциям.

Вымогательство денег

Укрепив доверие жертвы, мошенник начинает просить деньги, это чаще всего происходит под предлогом неких финансовых трудностей или проблем со здоровьем. Первоначальные запросы обычно невелики, чтобы не вызвать подозрений со стороны жертвы. Постепенно же сумма, которую мошенник пытается выманить, начинает увеличиваться.

Угрозы и манипулирование

Когда жертва начинает сомневаться и отказывает в выполнении просьб о переводе денег, мошенник может перейти к угрозам и даже угрожать разрывом отношений. В такой ситуации мошенник нередко использует резкий и порой оскорбительный тон, пытаясь эмоционально расшатать уверенность жертвы и принудить ее пойти на уступки.

Любовные мошенничества представляют собой форму массовых маркетинговых обманов, направленных на извлечение денег с помощью манипуляций. Среди основных жертв такого типа мошенничества оказываются люди, которые ищут смысл жизни и являются эмоционально уязвимыми. Часто это люди с более импульсивным, но при этом доброжелательным поведением, что делает их более доверчивыми к чужим словам и действиям. Они склонны следовать указаниям тех, кого считают авторитетом, будь то реальные персонажи или вымышленные образы.

Кроме того, такие жертвы испытывают сильное желание поддерживать последовательность в своих предыдущих обязательствах, что может заставить их продолжать общение с мошенником даже при наличии сомнений. Несмотря на то что романтические мошенничества подвергаются насмешкам и недопониманию, они опираются на сложные психологические механизмы, которые эксплуатируют доверие и уязвимость своих жертв. Осознание этой динамики позволяет повысить уровень информированности и, следовательно, улучшить защиту людей от таких схем, которые стали распространены в нашем взаимосвязанном обществе.

Более половины россиян сталкивались с телефонными мошенниками. В результате свыше полутора тысяч жителей крупных городов в возрасте от 18 до 60 лет лишились своих денег. Наиболее уязвимыми оказались женщины и зумеры.