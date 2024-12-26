Директор по маркетингу компании Unikey Евгений Макаров заявил о снижении спроса на жилье в России. По его словам, это происходит на фоне роста ключевой ставки, ужесточении условий льготных ипотечных программ и общего замедления экономической активности. Он также рассказал, как сохранить интерес покупателей. Подробности находятся в распоряжении редакции «Инк.».

Например, «Семейная ипотека», которая была драйвером продаж в прошлом, все еще остается востребованной, но ее условия стали существенно менее доступными и объем сделок с использованием данного инструмента снижается. Ситуацию усугубляет невозможность значительного снижения цен.

При этом из-за удорожания материалов и увеличения заработных плат на фоне кадрового дефицита стоимость строительства продолжает расти. Финансовые модели многих застройщиков просто не выдержат уменьшения объема денежных поступлений.

Чтобы избежать этого, компании должны искать новые подходы к стимулированию спроса. Сегодня одной из перспективных стратегий становится предложение дополнительных ценных опций для покупателей — например, интеграция в жилые комплексы уникальных бесплатных общественных пространств, которые делают жизнь комфортнее, экономят время и деньги.

Опрос Unikey, показал, что россияне выбирают ЖК с функциональными дополнительными пространствами. 58,5% заявляют, что предпочли бы комплекс с бесплатным тренажерным залом. Он позволил бы сэкономить жильцам до трех часов в неделю — время, которое 79,2% опрошенных предпочли бы провести с семьей, а также заняться хобби или просто отдохнуть.

Особенно востребованными оказались коворкинги. Среди москвичей с детьми 52% заявили, что отдали бы предпочтение ЖК с таким пространством, а 71,5% с удовольствием пользовались бы коворкингом, если бы рядом находилось безопасное игровое пространство для детей.

Эти данные говорят о том, что покупатели ценят не только квадратные метры, но и комплексные решения, которые упрощают их повседневную жизнь. Поэтому компания приняла решение интегрировать в проекты строительства жилых комплексов концепцию бесплатных общественных пространств.

В их московском проекте реализуется комплексный формат тематических «Гостиных». На первых этажах домов и эксплуатируемой кровле запроектировано 4 функциональных пространства:

1. «Гостиная для души и тела» — фитнес-пространство с тренажерным залом, зоной crossfit, залом для йоги и растяжки, где есть раздевалки, душевые и даже фитобар;

2. «Деловая гостиная» — переговорные комнаты и зоны коворкингов, идеально подходящие для работы;

3. «Гостиная детства» — игровое и образовательное пространство для детей с набором функциональных зон;

4. Летний кинотеатр на крыше одного из домов — зона для отдыха и встреч на свежем воздухе в теплое время года.

Такой подход повышает привлекательность проектов, предоставляя жителям отличную возможность экономить время и финансы, создавая комфортное и безопасное пространство для жизни, работы и отдыха. Макаров отмечает, что современные покупатели ищут решения, которые сделают их жизнь проще и удобнее.

«Сейчас время менять подходы — предлагать клиентам не только качественное жилье, но и продуманную самодостаточную экосистему 15-минутного города, которая бы закрывала все основные потребности городского жителя в работе, спорте, отдыхе и бытовых вопросах», — добавил он.

Речь идет о концепции градостроительства, идея которой в том, что все необходимые для жизни услуги и инфраструктура должны находиться в пределах 15 минут пешком или на велосипеде от дома любого его жителя. Ее задачей является создание более удобной, устойчивой и экологически чистой городской среды, способствующей снижению зависимости от автомобилей, улучшению качества воздуха и жизни горожан.