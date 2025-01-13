Каждый год на законодательном уровне происходят изменения, которые затрагивают интересы арендаторов и собственников жилья. Условия его использования чаще всего ужесточаются. Эксперты рассказали, как в 2025 году изменились правила пожарной безопасности и налоги с продажи квартир и какие штрафы ждут жителей за самовольную замену радиаторов или нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

С 1 января 2025 года собственник квартиры может быть оштрафован за нарушение пожарной безопасности на сумму до 15 тыс. руб. Ранее размер взыскания не превышал 10 тыс. руб.

Президент правозащитного фонда «Отечество», юрист, политэксперт Артем Ананьев пояснил, что поводом для штрафа могут стать:

загроможденные мусором пожарные люки (если они есть) на балконах;

легковоспламеняющиеся жидкости, находящиеся в квартире;

препятствие свободному открытию входной двери в подъезд;

самовольное изменение направления открытия входной двери.

Эксперт отметил, что если по вине собственника общедомовому имуществу будет нанесен ущерб, то ему придется самостоятельно произвести все восстановительные работы.

С 1 января выросли штрафы за неуплату налогов с доходов, полученных от продажи недвижимости. Изменения связаны с введением в России прогрессивной шкалы налогообложения. Так, для физических лиц будут действовать ставки от 13% до 22% годовых на недвижимость, проданную по цене от 2,4 млн руб.

Старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Шлеева пояснила, что умышленная неуплата НДФЛ с доходов от продажи недвижимости влечет взыскание штрафа в размере 40% от суммы налога. Штраф будет рассчитываться исходя из новых, более высоких значений.

В 2025 году вступают в силу правила, согласно которым собственники жилья могут получить штраф в 800 руб. за самовольную замену радиаторов отопления. В случае, если подобные действия приведут к протечке коммуникаций и пострадает жилище соседей, то придется не только восстанавливать отопительную систему, но и произвести ремонт за свой счет.

Также с 1 января увеличены штрафы и ответственность граждан за обращение с газовым оборудованием. Владельцам газовой плиты придется заплатить от 10 тыс. до 15 тыс. руб., ранее штраф составлял до 2 тыс. руб. в случае нарушения правил ее эксплуатации.

С марта 2025 года россиян начнут наказывать за неиспользование земельного участка, если обязанность по его использованию в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом, отметил Шлеева.

В настоящее время размер штрафа для гражданина составляет от 1% до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тыс. руб. Если она не определена, то взыскание составит от 20 тыс. до 50 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба начислила гражданам и бизнесу за 10 месяцев 2024 года в 2,5 раза больше пеней и штрафов, чем за тот же период предыдущего года. Сумма составила 783 млрд руб. и стала историческим рекордом. Причины — усиление контроля, а также увеличение ключевой ставки.