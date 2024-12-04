Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила гражданам и бизнесу за 10 месяцев этого 2024 года в 2,5 раза больше пеней и штрафов, чем за тот же период прошлого года. Сумма составила 783 млрд руб. и стала историческим рекордом, сообщили «Известия». Причины — усиление контроля, а также увеличение ключевой ставки.

С начала 2024 года объем санкций по налоговым нарушениям составил 783 млрд руб. — это рекордная сумма как минимум за 10 лет. За аналогичный период 2023 года он составил 297 млрд руб., следует из статистики налоговой службы.

По данным ФНС, большая часть начисленного объема сложилась за счет пеней. Сумма по ним составила 735 млрд руб., тогда как в прошлом — 243 млрд руб. Практически все остальное — штрафы.

В нынешнем году завершился период, когда пени по налогам рассчитывались исходя из 1/300 ключевой ставки в день, независимо от длительности просрочки платежей, объяснил юрист «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России (АЮР) Евгений Пантазий.

Теперь с 31-го дня задержки платежей сумма наказания определяется по ставке 1/150. Это и привело к увеличению объема начислений.

В то же время увеличилась и ключевая ставка, напомнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, что также повлияло на рост размера начисленных пеней за этот период.

Еще одна причина — введение единого налогового счета. В этом году почти 60% начисленных пеней были связаны с непредоставлением плательщиками деклараций в установленный срок.

С помощью новых технологий службе стало проще контролировать сборы и выявлять, кто не вовремя занес в свой личный кабинет необходимые документы, пояснила Мильчакова.

Также усугубились задержки по уплате налогов, связанные с трудностями репатриации валютной выручки экспортеров, отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По его словам, проблемы с возвратами на счета российских банков могут приводить к просрочкам по платежам в бюджет, увеличивая начисленные пени.

Вместе с тем работа ФНС стала более выборочной, подчеркнула доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова. Служба повысила свою эффективность, улучшив анализ больших данных и риск-ориентированный подход.

Кроме того, выросли взыскания в результате совместных контрольных мероприятий с Росфинмониторингом, добавил Пантазий.

Одно из приоритетных направлений работы ФНС — контроль за отчислениями блогеров. В прошлом году на нескольких из них завели уголовные дела за неуплату налогов.

В России чаще всего допускаются следующие налоговые нарушения:

несоблюдение срока предоставления сведений о счетах в банке;

непредставление декларации;

неправильный учет доходов и расходов;

неуплата сборов;

несвоевременное уведомление ФНС о сделках;

представление недостоверных сведений.

Повышение объема налоговых штрафов и пени — результат кампании государства по обелению бизнеса и повышению собираемости налогов в бюджет. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что ведомство рассчитывает на прибавку в 500 млрд за счет этих мер.

При этом чрезмерное давление на бизнес может спровоцировать рост корпоративных банкротств, что в долгосрочной перспективе способно снизить поступления в казну.

Напомним, что недавно Арбитражный суд Москвы признал блогера Елену Блиновскую банкротом, отклонив ходатайство ее юристов об отложении судебного заседания. Основательница «Марафона желаний» обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 906,6 млн руб., а также легализации преступных доходов в размере 716,7 млн руб. и неправомерном обороте средств.