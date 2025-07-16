В 2025 году множество смартфонов превратятся в «кирпичи» не из-за поломок, а из-за технологического прогресса. Основные причины — прекращение поддержки устаревших стандартов связи и окончание жизненного цикла программного обеспечения (End-of-Life, EOL).

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Отключение сетей 3G — главный фактор риска

Операторы связи по всему миру завершают процесс рефарминга частот — перераспределения ресурсов со старых сетей 2G/3G на современные 4G (LTE) и 5G (NR). В 2025 году отключение 3G (UMTS/HSPA) станет массовым. Без поддержки 3G старые телефоны, не умеющие совершать звонки через сети 4G, потеряют базовую функцию — голосовую связь.

Технология, которая спасает, — это VoLTE (Voice over LTE). Если в аппарате нет чипа с ее поддержкой, он не сможет звонить через 4G. Это касается:

iPhone 5s, 5c, 5 и более ранних моделей.

Android-смартфонов, выпущенных до 2014−2015 года. Примеры: Samsung Galaxy S4, HTC One M8, Sony Xperia Z2.

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Программное устаревание

Второй удар наносит прекращение выпуска обновлений ОС. Без свежих патчей безопасности устройство становится уязвимым для вредоносного ПО и фишинга.

Apple: Осенью 2025 года выйдет iOS 19. С высокой вероятностью, ее не получат устройства на чипе A12 Bionic. Это значит, что iPhone Xs, Xs Max и Xr останутся без обновлений. Их использование станет рискованным.

Android: Ситуация более фрагментирована. Производители прекращают поддержку флагманов через 3−5 лет, а бюджетных моделей — через 1−2 года. Любой аппарат, выпущенный с Android 12 или более ранней версией, в 2025 году почти гарантированно не получит обновлений безопасности.

Кроме того, разработчики приложений прекращают поддержку старых версий ОС. Это значит, что на устаревшем телефоне перестанут запускаться или обновляться мессенджеры, банковские клиенты и другие важные программы, использующие новые уровни API. В итоге смартфон теряет свою функциональность.