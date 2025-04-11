Американская компания Uber опубликовала ежегодный «Индекс потерянных и найденных вещей» в автомобилях такси. Как сообщается, чаще всего оставляют телефоны, ключи и кошельки, а Нью-Йорк был назван «самым забывчивым городом».

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Среди забытых предметов самыми необычными были бензопила, ловушка для привидений из «Охотников за привидениями», живая домашняя черепаха и многое другое.

В индекс также попали различные оставленные продукты питания и алкогольные напитки, среди которых были: ведро фасоли, недоеденные суши, 108 яиц, 24 банки кукурузы и 18 упаковок пива Corona.

10 вещей, которые чаще всего оставляют в такси:

1. Телефон.

2. Кошелек.

3. Ключи.

4. Багаж.

5. Наушники.

6. Очки.

7. Одежда.

8. Паспорт.

9. Vape.

10. Бутылка воды,

Кроме того, сервис представил и перечень самых необычных «потеряшек», чтобы их перечислить, десяти пунктов не хватило.

Uber также привел несколько тенденций в сфере «забывания вещей в такси». Так, чаще всего люди оставляли вещи красного цвета, на сидении авто забыли за год более 70 консолей Nintendo Switch, а брендом, чья продукция наиболее часто оставалась в такси, стал Apple. Всего же в поездках за год были потеряны 1,7 млн смартфонов iPhone и Android.