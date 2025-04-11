Американская компания Uber опубликовала ежегодный «Индекс потерянных и найденных вещей» в автомобилях такси. Как сообщается, чаще всего оставляют телефоны, ключи и кошельки, а Нью-Йорк был назван «самым забывчивым городом».
Среди забытых предметов самыми необычными были бензопила, ловушка для привидений из «Охотников за привидениями», живая домашняя черепаха и многое другое.
В индекс также попали различные оставленные продукты питания и алкогольные напитки, среди которых были: ведро фасоли, недоеденные суши, 108 яиц, 24 банки кукурузы и 18 упаковок пива Corona.
10 вещей, которые чаще всего оставляют в такси:
1. Телефон.
2. Кошелек.
3. Ключи.
4. Багаж.
5. Наушники.
6. Очки.
7. Одежда.
8. Паспорт.
9. Vape.
10. Бутылка воды,
Кроме того, сервис представил и перечень самых необычных «потеряшек», чтобы их перечислить, десяти пунктов не хватило.
Uber также привел несколько тенденций в сфере «забывания вещей в такси». Так, чаще всего люди оставляли вещи красного цвета, на сидении авто забыли за год более 70 консолей Nintendo Switch, а брендом, чья продукция наиболее часто оставалась в такси, стал Apple. Всего же в поездках за год были потеряны 1,7 млн смартфонов iPhone и Android.