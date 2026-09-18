Правительство утвердило календарь выходных и праздничных дней на 2027 год. Новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го, поэтому первым рабочим днем станет понедельник, 11 января. Компаниям придется учитывать длинные каникулы при планировании платежей, поставок, документооборота и других процессов в начале года.

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В календаре есть и несколько менее очевидных переносов. Пятница, 5 ноября, станет выходным днем из-за переноса отдыха с субботы 2 января. Это придется учитывать при составлении графиков оплат, отгрузок и поставок в четвертом квартале.

Еще один дополнительный выходной выпадет на 31 декабря 2027 года. Пятница станет нерабочей из-за переноса выходного с воскресенья 3 января. В результате последний рабочий отрезок года станет короче, а расчеты с контрагентами, закрытие документов и другие операции придется завершить заранее.

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В феврале выходной с субботы 20 февраля перенесут на понедельник, 22 февраля. Вместе с 21 и 23 февраля получится три дня отдыха подряд. Еще по три выходных придутся на 6−8 марта, 1−3 и 8−10 мая, а также 12−14 июня. С 4 по 7 ноября россияне будут отдыхать четыре дня подряд.

Производственный календарь повлияет и на налоговые сроки. 28 февраля 2027 года выпадает на воскресенье, поэтому обязательства со сроком исполнения в этот день можно будет выполнить в следующий рабочий день — 1 марта.

Сдвинется и крайний срок сдачи декларации по УСН для предпринимателей. 25 апреля 2027 года приходится на воскресенье, поэтому ИП смогут представить декларацию за 2026 год до 26 апреля включительно. Для организаций крайний срок не изменится — декларацию нужно будет сдать до 25 марта.

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