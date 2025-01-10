Все больше людей вкладывают средства в подключенные системы безопасности, поскольку технология стала дешевле и удобнее в использовании. Однако создатели новой системы Eve PaintCam пошли еще дальше, снабдив ее возможностью стрелять в людей и животных шариками с краской, сообщает TechCrunch.

Изобретение продвигают под лозунгом «Безопасность упрощена». Линейка представлена четырьмя моделями, работающими по одному и тому же принципу. После проведения кампаний на Kickstarter и Indiegogo словенская команда инженеров, стоящая за разработкой, открыла магазин на выставке потребительских технологий CES 2025, чтобы продемонстрировать миру свой новаторский подход.

Видеоролики, размещенные на краудфандинге, и рекламные материалы подчеркивают мастерство системы в работе с незваными гостями и дикими животными. Модели Eve, Eve+ и EvePro в основном нацелены на людей, а камуфлированная модель Simba — на диких зверей.

В зависимости от выбранной конфигурации система оснащена комбинацией функций обнаружения домашних питомцев, распознавания лиц и диких животных. Помимо того, в системы встроены снаряды в виде пейнтбольных шариков, включая один с капсаицином — химическим соединением, придающим перцу чили жгучесть. По словам компании, вещество «легально в большинстве стран». Создатели также предлагает специальные снаряды для конкретных животных и шарики с ультрафиолетовой краской, которые помогут полиции выследить нарушителя с меткой.

Тем временем Apple анонсировала умный дверной звонок с функцией Face ID. Он будет сканировать лица людей, когда они подходят к двери, а затем подключаться по беспроводной связи к замку с засовом и автоматически разблокировать дверь для жильцов дома.