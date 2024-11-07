Канада распорядилась закрыть в стране TikTok, сославшись на риски национальной безопасности. При этом правительство не блокирует доступ канадцев к приложению и их возможность создавать контент, сообщает Reuters.

«Правительство принимает меры для устранения рисков национальной безопасности, связанных с деятельностью ByteDance Ltd, материнской компании TikTok в Канаде», — говорится в заявлении министра инноваций Франсуа-Филиппа Шампаня.

В прошлом году Оттава начала рассматривать план TikTok по инвестированию и расширению бизнеса в стране. Согласно канадскому законодательству, правительство может оценивать потенциальные риски для национальной безопасности от иностранных инвестиций. Закон не позволяет раскрывать детали таких инвестиций.

«Решение было основано на информации и доказательствах, собранных в ходе проверки», — добавил Шампань. Канада запретила приложение TikTok на устройствах, используемых в правительственных организациях, заявив, что оно представляет собой неприемлемый уровень риска для конфиденциальности и безопасности.

В ответ социальная сеть заявила, что будет оспаривать постановление в суде. Представитель компании отметил, что закрытие канадских офисов и сокращение сотен рабочих мест не отвечает чьим-либо интересам.

Ранее сообщалось, что согласно данным NPR и Kentucky Public Radio, судебные документы свидетельствуют о том, что руководители TikTok осведомлены о потенциальном вреде приложения для подростков.