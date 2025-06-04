Канадский ИИ-стартап Cohere ведет переговоры о привлечении более $500 млн, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники. Компания стремится к оценке от $5,5 млрд до $6,5 млрд. Сделка сделает ее одним из самых дорогих стартапов в этой сфере, но она значительно отстает от OpenAI ($300 млрд) и Anthropic ($61,5 млрд).

Фото: Cohere / Сайт

Cohere была основана бывшими исследователями Google. Стартап фокусируется на корпоративных ИИ-решениях и приватности, не выпуская потребительских приложений, в отличие от OpenAI и Anthropic.

По данным источника, близкого к компании, за последние четыре месяца Cohere удвоил годовой регулярный доход, превысив показатель $100 млн в мае. Предприятия внедряют технологии медленнее, но их лояльность выше, отметил он.

Компания Cohere ранее представила North — платформу, которая позволяет компаниям создавать ИИ-агентов для офисной работы, но она доступна только ограниченному числу клиентов.