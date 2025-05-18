OpenAI, оцениваемая в $300 млрд, утроила выручку до $3,7 млрд в 2024 году, но потеряла $5 млрд, пишет The Economist. Убытки растут из-за высоких затрат на обучение и эксплуатацию новых ИИ-моделей, например o3, которая требует значительно больше вычислений, чем GPT-4. Компания пытается найти путь к прибыльности в условиях стремительных инноваций и конкуренции.

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В отличие от владельца TikTok, компании ByteDance ($33 млрд прибыли в 2024 году) и SpaceX, чьи технологии стабильно развиваются, OpenAI страдает от быстрого устаревания моделей.

Кроме того важную роль играет конкуренция, например, со стороны китайской DeepSeek. Эта ИИ-модель требует меньше ресурсов и распространяется бесплатно, что ухудшает конкурентное положение OpenAI и ограничивает ее возможности по увеличению цен на лицензии, которые могут достигать $200 в месяц.

Модель o3, по оценкам, может стоить в 100 раз дороже в эксплуатации, чем в обучении, по сравнению с 4-кратным соотношением для GPT-4. Это делает текущие подписки невыгодными и усложняет ценообразование, отмечает издание.

The Economist пишет, что прогноз OpenAI на 2029 год — $125 млрд выручки и $12 млрд денежного потока — основан на смелых допущениях, учитывая нестабильность затрат и технологий. Компания должна адаптировать бизнес-модель к непредсказуемым инновациям, сохраняя привлекательность для инвесторов, несмотря на некоммерческий статус.