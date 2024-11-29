Канадский регулятор подал антимонопольный иск против Google, обвиняя компанию в том, что она использует свое доминирующее положение на рынке онлайн-рекламы для устранения конкурентов и наносит ущерб рекламодателям, издателям и конечным потребителям.

В своем заявлении Бюро по вопросам конкуренции сообщило о подаче ходатайства в суд, в котором среди прочего содержится требование о продаже Google двух своих рекламных инструментов. Кроме того, от компании требуют выплатить штрафы за нарушение канадского антимонопольного законодательства.

Google, в свою очередь, отметила, что жалоба «не принимает во внимание жесткую конкуренцию», существующую на рынке, где у покупателей и продавцов рекламы имеется широкий выбор, и добавили, что с нетерпением ждут возможности представить свои аргументы в суде.

«Наши рекламные технологии помогают сайтам и приложениям финансировать контент, а компаниям любого размера эффективно привлекать новых клиентов», заявил Дэн Тейлор, вице-президент Google.

В 2020 году началось расследование, целью которого было выяснить, использует ли поисковый гигант методы, нарушающие антимонопольное законодательство в сфере онлайн-рекламы, а в начале этого года было принято решение расширить расследование, включив в него рекламные сервисы Google.

Его результаты показали, что Google является крупнейшим поставщиком рекламных технологий для веб-рекламы в Канаде, и «злоупотребляет своим доминирующим положением, а действия компании направлены на поддержание и укрепление своего доминирующего положения на рынке», — сообщил канадский регулятор.

Ранее министерство юстиции по антимонопольному управлению обратилось к судье Амиту Мехте с просьбой заставить Alphabet, владеющую Google, продать принадлежащий ей браузер Chrome.