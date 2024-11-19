Министерство юстиции по антимонопольному управлению решили обратиться к судье Амиту Мехте с просьбой заставить Alphabet продать принадлежащий ей браузер Chrome, сообщает Bloomberg. Это станет исторической мерой по борьбе с одной из крупнейших в мире технологических компаний.

Ведомство обратится к судье, который в августе постановил, что Google незаконно монополизировал рынок поиска. Минюст попросил принять меры, связанные с искусственным интеллектом и операционной системой Android для смартфонов.

Представители антимонопольного органа, а также штаты, присоединившиеся к судебному разбирательству, планируют рекомендовать федеральному судье ввести требования по лицензированию данных. Если Мехта примет это ходатайство, это может изменить рынок онлайн-поиска и растущую индустрию ИИ.

Самый популярный в мире веб-браузер является ключевым для рекламного бизнеса Google. Благодаря данным об активности зарегистрированных пользователей компания обладает возможностью более эффективного таргетирования рекламных акций, которые приносят большую часть ее дохода. Google также использует Chrome для направления пользователей к своему флагманскому продукту ИИ Gemini.

Регулятор хочет, чтобы судья обязал Google продать Chrome — самый широко используемый браузер в мире, — поскольку он представляет собой «ключевую точку доступа», через которую многие люди используют его поисковую систему, заявили источники знакомые с вопросом. Вице-президент компании по вопросам регулирования Ли-Энн Малхолланд заявила, что Минюст США продвигает радикальную программу, которая выходит далеко за рамки юридических вопросов в этом деле.

«Если правительство будет таким образом влиять на ситуацию, это нанесет ущерб потребителям, разработчикам и технологическому лидерству США именно в тот момент, когда это больше всего необходимо», — добавила она.

Антимонопольные органы намерены предложить Google отделить свою операционную систему Android для смартфонов от других своих продуктов, включая поиск и магазин мобильных приложений Google Play. Они также требуют, чтобы компания делилась большим объемом информации с рекламодателями и позволила им управлять тем, где показываются их объявления.

Слушание по вопросу о том, какие изменения должна внести Google для устранения незаконного поведения пройдут в апреле, а окончательное решение будет вынесено к августу 2025 года. Но компания настаивает, что ее поисковая система популярна среди пользователей из-за качественной работы и они сами могут выбирать, какие поисковики устанавливать по умолчанию.

Ранее таганский районный суд Москвы назначил Google административное наказание в виде штрафа в размере 3,8 млн руб. ($38 тыс.) за неудаление запрещенного контента. Компания Google, принадлежащая Alphabet, признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ.