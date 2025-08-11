Общая капитализация рынка криптовалют впервые в истории преодолела отметку в $4 трлн благодаря подъему цен на ведущие активы. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Доминирующая доля (более $2,4 трлн) в этом показателе пришлась на Bitcoin. Стоимость которого, по данным площадки, на 13:00 превышала $121 тыс. Рекорд стоимости этой криптовалюты был установлен 14 июля 2025 года, когда его цена взлетела до $123 218.

За биткоином идет Ethereum ($512 млрд). Он оценивается в $4,25 тыс. При это в моменте «эфир» впервые за 3,5 года достиг $4300. За последнюю неделю актив подорожал на 20%, за месяц — на 45%. Абсолютный максимум Ethereum зафиксирован 10 ноября 2021 года на уровне $4 868. На фоне роста курса ETH стоимость криптоактивов сооcнователя проекта Виталика Бутерина превысила $1 млрд.

Ранее на криптовалютном рынке произошла одна из самых впечатляющих сделок в истории: неизвестный инвестор продал 80 тыс. BTC на сумму $9,5 млрд. Эти активы были приобретены в далеком 2011 году всего за $54 тыс. Это значит, что доходность инвестиции оказалась почти 18 млн процентов.