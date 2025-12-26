Капитал десяти богатейших технологических предпринимателей США увеличился с начала 2025 года более чем на $550 млрд. Такой стремительный рост произошел на фоне успехов крупнейших компаний в сфере искусственного интеллекта, пишет Financial Times.

Миллиардеры нарастили свои состояния, инвестируя в ключевые направления ИИ-индустрии: производство чипов, создание центров обработки данных и разработку продуктов с использованием искусственного интеллекта. Примечательно, что этот рост произошел несмотря на недавнее снижение доходов в секторе и сохраняющиеся опасения экспертов относительно возможного «пузыря» в сфере ИИ.

По данным Bloomberg Billionaires Index на 24 декабря, совокупное состояние десяти миллиардеров достигло почти $2,5 трлн против $1,9 трлн в начале года.

Наибольший прирост продемонстрировал Илон Маск, чье состояние выросло почти на 50% и достигло $645 млрд. Существенно увеличились также капиталы соучредителей Google Ларри Пейджа (на $102 млрд) и Сергея Брина (на $92,8 млрд), основателя Amazon Джеффа Безоса (на $15,9 млрд) и других технологических предпринимателей.

«Все это спекулятивно и зависит от успеха ИИ», — заявил профессор Гарвардского университета и консультант OpenAI Джейсон Фурман. Он выразил сомнения в окупаемости масштабных инвестиций в искусственный интеллект, подчеркнув, что бизнес делает высокорискованную ставку на будущие успехи технологии.