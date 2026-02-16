Каждый третий работающий россиянин находится в зоне риска увольнения, если его труд перестает приносить удовлетворение или вызывает эмоциональное истощение. К такому выводу пришли аналитики ИИ-платформы «Стахановец», изучив поведенческие данные более шести тысяч специалистов.

В отличие от традиционных опросов, где люди часто дают социально одобряемые ответы, искусственный интеллект фиксировал реальные маркеры недовольства. Токсичное руководство остается проблемой — на него косвенно указывают 55% сигналов. Но система зафиксировала рост скрытых причин для увольнения: признаки выгорания, поиск вакансий с упором на «осмысленную работу» и «развитие», а также стресс от хаоса в процессах и тотального контроля.

По словам директора по продукту платформы Карины Остроносовой, на смену конфликтам и эмоциональным решениям приходит более глубокая проблема. Люди устают от монотонности и отсутствия перспектив. Компании, которые игнорируют эти сигналы, рискуют внезапно потерять ценных сотрудников.

Особенно тревожная ситуация сложилась в среднем менеджменте. Руководители среднего звена оказались под двойным давлением: сверху требуют результатов, снизу — мотивации. Более половины таких сотрудников ищут вакансии рядовых специалистов. Эксперты расценивают это как попытку сохранить психическое здоровье ценой карьерного роста.

Исследование также выявило гендерные и возрастные различия. Женщины на 15 процентов чаще ищут работу с четкими процессами и здоровым балансом. Молодые специалисты 25–34 лет остро реагируют на отсутствие карьерного лифта. Сотрудники старше 45 страдают от цифровой усталости и избыточного контроля. Высокооплачиваемые профессионалы все чаще обращают внимание на ценности компании и интеллектуальные задачи.

Новые данные продолжают тренд, наметившийся в 2025 году. Тогда каждый второй переход на новую работу был связан не с зарплатой, а с климатом в коллективе. Сейчас запрос эволюционировал: люди ищут не просто отсутствия агрессии, а среду, где труд приносит смысл и удовлетворение.

