Портативная шестиканальная ЭКГ помогла выявить нарушения сердечного ритма, которые пропустил стандартный мониторинг. В исследовании с участием 350 пациентов устройство KardiaMobile 6L от AliveCor обнаружило клинически значимую аритмию почти у вдвое большего числа людей.

Curated Lifestyle, Unsplash

Сердцебиение, головокружение и внезапная слабость могут появляться лишь время от времени, поэтому короткое обследование легко приходится на период, когда с сердечным ритмом все в порядке. Исследователи Рочестерского университета решили проверить другой подход: дать пациенту портативную ЭКГ, которой он сможет воспользоваться сам именно в момент появления симптомов.

В исследовании участвовали 350 взрослых, которых направили на амбулаторный ЭКГ-мониторинг из-за необъяснимого сердцебиения, головокружения или предобморочного состояния. Все они прошли назначенное врачом стандартное обследование: 140 человек использовали холтер в течение 24 или 48 часов, остальные 210 — более длительный ЭКГ-пластырь. Одновременно каждому участнику на 30 дней выдали KardiaMobile 6L для самостоятельной записи шестиканальной ЭКГ.

KardiaMobile 6L при этом не нужно было носить постоянно. Когда появлялось сердцебиение, головокружение или другое необычное ощущение, пациент самостоятельно делал минутную запись ЭКГ через подключенное к смартфону устройство. За 30 дней участники сделали таким образом 6251 запись — медианное число составило 15 на человека.

Разница оказалась существенной. Стандартный амбулаторный мониторинг обнаружил клинически значимую аритмию у 27 участников, или 7,7%, а KardiaMobile 6L — у 52, или 14,9%. Всего тем или иным способом нарушения ритма нашли у 66 человек; у 39 пациентов аритмия попала только в записи портативного устройства и полностью отсутствовала в данных стандартного мониторинга.

Преимущество сохранилось и при отдельном сравнении с более длительным мониторингом. Среди 93 участников, которые носили ЭКГ-пластырь не менее семи дней, он выявил аритмию у девяти человек, или 9,8%, тогда как KardiaMobile 6L за 30 дней обнаружила нарушения ритма у 22 из тех же пациентов — 23,9%.

Особенно заметной разница оказалась при фибрилляции предсердий. Всего ее обнаружили у 29 участников. В 23 случаях нарушение зафиксировала только KardiaMobile 6L, еще в шести — оба метода, тогда как стандартный мониторинг не выявил ни одного дополнительного случая самостоятельно. Фибрилляция предсердий может возникать эпизодически и повышает риск инсульта, поэтому обнаружение таких приступов важно для дальнейшего обследования и выбора лечения.

Авторы связывают результат прежде всего с более длинным окном наблюдения и возможностью сделать ЭКГ непосредственно при появлении симптомов. KardiaMobile оставалась у пациента 30 дней, тогда как обычный холтер записывал ритм лишь 24−48 часов, а ЭКГ-пластыри — несколько дней или недель. Однако у такого подхода есть обратная сторона: устройство зависит от действий самого пациента и может пропустить бессимптомную аритмию, ночной эпизод или нарушение ритма в момент, когда человек физически не может сделать запись.

Большинство участников сочли устройство достаточно удобным. Среди 323 человек, ответивших на итоговый опрос, 88% полностью согласились с тем, что приложение было простым в использовании, и столько же заявили, что уверенно могли самостоятельно записывать сердечный ритм. Из всех 6251 записей KardiaMobile 92,3% оказались пригодны для клинической интерпретации; при прямом сравнении качество 88,3% записей устройства оценили как хорошее против 86,7% у холтеровского мониторинга.

Результаты показывают, что портативная ЭКГ может дополнять обычный мониторинг у людей с эпизодическим сердцебиением и головокружением, особенно если симптомы возникают редко. Однако исследование проводилось в одном центре, включало сравнительно небольшую группу и зависело от того, заметит ли пациент симптом и успеет ли самостоятельно сделать запись, поэтому устройство нельзя рассматривать как замену непрерывному мониторингу. Помимо этого, работу финансировала AliveCor, предоставившая Рочестерскому университету исследовательский грант, а один из авторов сообщил о владении опционами компании.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.