В октябре абсолютным лидером по финансовым расходам в сервисе каршеринга «Делимобиль» стал 22-летний житель Тулы, который за один месяц потратил на поездки на арендованных автомобилях рекордную сумму в 813 тыс. руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные компании.
На втором месте расположился 42-летний клиент из Санкт-Петербурга, чьи затраты составили 791 тыс. руб. В пятерку самых активных пользователей по тратам также вошли 28-летняя жительница Нижнего Новгорода (490 тыс. руб.) и 30-летний клиент из Казани (401 тыс. руб.).
Отдельного внимания заслуживают рекорды по дальности и продолжительности непрерывных поездок. Самая длинная дистанция за одну аренду была зафиксирована у жителя Ярославля, который преодолел на каршеринговом автомобиле 3 740 км без перерыва. Москвич, занявший второе место в этой категории, проехал 3 115 км.
Что касается временных рекордов, то здесь вновь отличился туляк, который установил абсолютный рекорд по длительности непрерывной аренды, пользуясь автомобилем в течение 35 суток подряд.
Аналитики сервиса также выделили региональные особенности пользования каршерингом. Наиболее продолжительные средние сессии аренды характерны для жителей Казани, которые обычно берут автомобили на шесть часов и дольше. Аналогичная модель использования сервиса наблюдается среди пользователей из Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Сочи.
В то же время в таких городах, как Пермь, Уфа и Екатеринбург, клиенты даже при наличии специальных расширенных тарифов предпочитают короткие, непродолжительные поездки. Наиболее активными пользователями поминутных тарифов стали жители Москвы и Сочи — такой формат, как правило, полностью покрывает их потребности в поездках на работу или за покупками.