Выпускники университетского технологического акселератора Росатома и научно-исследовательского ядерного университета МИФИ представили проект электромобиля «Атом» с плитой, холодильником и спальными местами, специальной придуманного для туристического каршеринга. Подробности концепции дизайн-бюро Ever Evo — в распоряжении редакции «Инк.».

Сам электромобиль «Атом» с 2021 года разрабатывается компанией «Кама», серийное производство запланировано на этот год.

Представленная командой промышленных дизайнеров из НИЯУ МИФИ концепция включает встроенную кухню с индукционной плитой, компактный холодильник, раскладной стол и стулья, а также раковину для мытья посуды с баками для воды. «Но главный плюс туристической концепции „Атома“ — два оборудованных спальных места“, — отметили в пресс-службе университета.

У автомобиля на задней крышке багажника установлен прозрачный купол для увеличения внутреннего пространства и комфортного расположения людей во время ночевки. Концепт электромобиля можно в деталях рассмотреть в Музее транспорта Москвы на территории исторического павильона «Транспорт СССР» на ВДНХ.

По словам главы дизайн-бюро Ever Evo Леонида Мокеева, они следили за разработкой «Атома» и, учитывая бурное развитие шеринг-сервисов в России, рассчитывают на широкое внедрение таких туристических электрокаров в ближайшем будущем.

В свою очередь Александр Павлович, директор по дизайну и пользовательскому опыту бренда «Атом», уверен, что проект с Ever удачная творческая интерпретация того, как можно адаптировать новый автомобиль, изначально разрабатываемый для городской среды.

По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, с начала 2024 года водители совершили 35 млн поездок на арендованных авто, что на на 2 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Москве сейчас доступны для бронирования более 38 тысяч машин каршеринга, каждую из которых арендуют 5-6 раз в сутки.

Разработчик «Атома» еще в 2023 году начал сдавать его в аренду. Автомобиль по подписке — долгосрочная аренда автомобиля, при этом все обязанности по техническому обслуживанию машины берет на себя арендодатель. На российском рынке до 2022 года такие услуги в основном предоставляли компании, принадлежащие автопроизводителям. Это Hyundai Mobility, Volvo Car Drive, Kia Mobility, Skoda Smart Drive и Audi Drive. Сейчас подобные услуги предоставляют Сбербанк, «Яндекс» и другие.