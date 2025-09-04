В конце июня медиа для предпринимателей «Инк» в сотрудничестве с телеграм-каналом AI Factory и конференцией Conversations выпустили «Карту российского ИИ» — гид по продуктам на базе генеративных нейросетей. Сегодня проект возвращается с обновлением и открывает прием заявок на новую версию.

Первая карта показала, что отечественный рынок ИИ растет быстрее мемов про «нейросеть, нарисуй кота в космосе». Даже за несколько месяцев уже появились новые сервисы, а старые успели повзрослеть, прокачаться и научиться отличать реального пользователя от бота.

В «Карте российского ИИ 2.0» мы соберем только продукты, где генеративный интеллект — не маркетинговый ход, а основа бизнес-модели. Претендентам на внесение на карту предстоит выбрать одну ключевую категорию, подтвердить свою российскую принадлежность и доказать, что ИИ они используют не только лишь для автоматизации одного из процессов их работы.

«Мы фиксируем продукт только в одной категории. Это помогает компаниям сосредоточиться на главном и четко объяснить, какую задачу они решают», — поясняет руководитель редакционных спецпроектов «Инка» Дарья Голикова.

Организация сможет попасть на карту после подачи заявки. Эксперты и редакция проверят информацию и добавят продукт, если он соответствует всем критериям. В заявке необходимо предоставить:

— название продукта,

— его описание (250−350 знаков),

— ссылку на продукт,

— логотип

— и контакты.

Читайте также Медиа «Инк», канал AI Factory и конференция Conversations запустили карту российских ИИ-сервисов Прием заявок открыт до 15 сентября включительно. Для подачи заявки приглашаем писать в редакционный чат-бот в Telegram. Впереди несколько недель, чтобы и искусственный интеллект успел подать документы — без очередей и биометрии.

Первая версия проекта уже собрала более 130 компаний — от сервисов для генерации текстов до инструментов для автоматизации клиентского сервиса. Во второй версии «Карты» мы меняем подход: теперь решения делается на горизонтальные — универсальные инструменты для любых отраслей, и вертикальные, созданные под конкретные сферы, от образования и медицины до финансов и промышленности.

«Мы рады видеть большой отклик после выхода первой версии карты у всех, кто связан с искусственным интеллектом в России. И наблюдаем за тем, как рынок активно развивается и меняется, поэтому объявляем о запуске работы над версией 2.0, которая, надеемся, станет еще полезнее, более востребованной и включит в себя много новых проектов», — говорит предприниматель и автор канала AI Factory Сергей Ершов.

В отличие от абстрактных дискуссий о будущем, наша карта показывает конкретику: что уже работает, приносит пользу и может конкурировать не только с западными аналогами, но и с привычкой «делать руками».

Мы обещаем, что обновленная карта станет удобнее и понятнее — как для предпринимателей, так и для других пользователей, которым важно отличать перспективный продукт от красивой презентации.