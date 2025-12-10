Национальная система платежных карт (НСПК) приняла решение о бессрочном функционировании карт «Мир». Как сообщили РБК в пресс-службе организации, такое решение было утверждено советом участников платежного рынка при НСПК.

Генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин пояснил, что продление срока действия карт — это «исключительно сервисная необходимость, направленная на удобство граждан и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру».

При этом в системе планируют постепенно сокращать долю операций, которые проводятся в отложенном и офлайн-режимах (например, покупки на борту самолета или оплата проезда). К 2028 году их количество должно составить не более 2,5%, поскольку такие транзакции сложнее оперативно проверить банку. Полный отказ от подобных операций запланирован на 2030 год.

Дубынин отметил, что замена пластика со временем — естественный процесс из-за износа. «К 2030 году части держателей карт “Мир”, которые проводят операции в отложенном или офлайн-режиме, все же придется заменить на новые. Однако постепенный переход позволит обновить карты плавно и без лишних сложностей», — сказал он.

Также НСПК рекомендует держателям вовремя блокировать и уничтожать карты в случае утери, чтобы минимизировать риски мошенничества.

Национальная система платежных карт была создана в 2014 году и полностью принадлежит Банку России. После ухода с российского рынка международных платежных систем Visa и Mastercard в 2022 году НСПК стала монополистом, обрабатывая все транзакции по российским картам. Практика продления работы карт с истекшим сроком впервые была введена во время пандемии.

В июле 2025 года Банк России анонсировал планы по ограничению срока действия таких карт. Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина объясняла это мерами по борьбе с мошенничеством, отметив, что срок действия карты является одним из элементов, препятствующих фрод-операциям. Ограничения для части операций по просроченным картам «Мир» должны вступить в силу к февралю 2026 года.