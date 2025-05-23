Платежные системы Visa и Mastercard снова оказались под пристальным вниманием антимонопольных регуляторов Евросоюза. Это происходит менее чем через десять лет после серии расследований, завершившихся крупными штрафами и обязательством снизить спорные сборы.

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По данным осведомленных источников, регуляторы Европейской комиссии на прошлой неделе разослали участникам рынка новый опросник о «схемных сборах», которые платежные системы взимают с финансовых учреждений за обслуживание операций по картам. Вопросы касаются возможности продавцов отказаться от приема карт Visa и Mastercard, обоснованности передаваемых им комиссий и прозрачности тарифов.

Хотя проверка находится на ранней стадии, не исключено, что антимонопольное ведомство ЕС может начать формальное расследование. В случае доказательств злоупотребления доминирующим положением, компаниям грозят штрафы до 10% годовой выручки.

Новая проверка последовала за заявлением главы ЕЦБ Кристин Лагард о необходимости снизить зависимость ЕС от иностранных платежных систем. Лагард назвала введение цифрового евро лучшим способом усилить суверенитет и уменьшить уязвимости.

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Представители Visa подчеркивают, что их комиссии отражают высокую ценность предоставляемых услуг, включая безопасность, защиту от мошенничества и надежность операций. Mastercard в свою очередь заявляет о стремлении обеспечивать удобные и безопасные платежные решения для бизнеса и потребителей.

Напомним, в 2019 году ЕС оштрафовал Mastercard на 570 млн евро за искусственное завышение стоимости платежей, а позже обязал обе компании снизить комиссии для иностранных карт. В прошлом году американский суд отклонил мировое соглашение Visa и Mastercard с торговцами на $30 млрд по иску о завышенных платежных сборах.