Цифровые атташе не понимают, как они могут помочь отечественным ИТ-компаниям, и сами компании зачастую не готовы выходить на зарубежные рынки. Об этом заявила президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская на общественном совете при Минцифры 2 июля, пишут «Ведомости».

Фото: Unsplash

Касперская предложила наладить коммуникацию между цифровыми атташе и бизнесом, разработать рекомендации по цифровизации для зарубежных стран и проводить международные форумы. Для этого АРПП создала рабочую группу с участием атташе, Минпромторга и АНО «Цифровая экономика». По ее мнению, для цифровых атташе сейчас нужно составить опросники, которые помогли бы сформулировать потребности потенциальных заказчиков.

Президент ГК InfoWatch и другие эксперты критикуют эффективность таких представителей. В 2023 году председатель совета директоров «Серчинформ» Лев Матвеев отмечал бездействие атташе в ОАЭ. Заместитель генерального директора АО «Сисофт девелопмент» Михаил Бочаров считает, что без государственной поддержки и ориентира на развивающиеся страны институт малоэффективен. Исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев предложил оценивать работу атташе по числу экспортных контрактов.

Читайте также Антивирус уехал в отпуск: российский эксперт по кибербезу теперь подключает к интернету за границей

Служба цифровых атташе, созданная в 2022 году по инициативе вице-премьера Дмитрия Чернышенко, продвигает российское ПО за рубежом, предоставляя консультации и поддержку. По данным директора департамента цифровых технологий Минпромторга Владимира Дождева, в 2024 году атташе помогли почти 2 тыс. организаций и провели 137 мероприятий. В 2025 году планируется запуск проектного офиса службы, действующей в 17 странах с целью расширения до 35.