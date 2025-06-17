Российская компания «Лаборатория Касперского», известная своими решениями в области кибербезопасности, объявила о запуске сервиса eSIM для предоставления доступа в интернет за границей. Как сообщили представители компании, новый продукт будет доступен через приложение Kaspersky eSIM Store для iOS и Android, а также через веб-сайт.

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Сервис предлагает подключение в более чем 150 странах с выбором из 2 тыс. тарифных планов от местных операторов связи. Партнером проекта стала международная компания BNESIM Limited.

Пользователям будут доступны два варианта подключения: краткосрочный (на фиксированный срок) и бессрочный (до исхода оплаченного трафика). Оплата возможна с российских банковских карт.

В компании пояснили, что это расширение бизнес-направлений и возможность выйти на новую аудиторию, учитывая что более 35% пользователей продуктов Kaspersky регулярно путешествуют за рубеж. По их словам, новый продукт дополняет существующий портфель и позволяет охватить перспективный рынок.

Финансовые показатели компании за 2024 год демонстрируют рост: глобальная выручка составила $822 млн долларов, при этом особенно заметно увеличение доходов в сегменте B2C в России, странах СНГ, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

На фоне восстановления выездного туризма, который может вырасти на 5-8% в 2025 году, операторы связи фиксируют повышенный спрос на услуги роуминга.

Как отметили в «Вымпелкоме», сохраняется стабильный поток туристов с ростом интереса к отдельным направлениям: Вьетнаму (+81%), Саудовской Аравии (+39%), Китаю и Египту (+35%).

Эксперты отмечают потенциал нового продукта. По мнению аналитика ИК «Велес Капитал» Дмитрия Назаркина, решение «Лаборатории Касперского» может занять значительную долю рынка благодаря сильному бренду компании. Он подчеркнул, что сервис избавляет пользователей от переплат за роуминг и сложностей с приобретением местных SIM-карт.

В то же время в «МегаФоне» указывают на возможные ограничения eSIM-решений, включая проблемы с доступом к российским ресурсам и необходимость сохранения основного номера. Эксперты отмечают, что выход ИТ-компаний на телеком-рынок становится новой тенденцией, которая будет развиваться в ближайшие годы.