Тысячи тонн пластикового мусора ежегодно попадают в окружающую среду. Его источником, среди прочего, являются люди, которые выбрасывают жевательную резинку. Большая часть жевательной резинки, продаваемой в магазинах, изготавливается из различных видов синтетического каучука на основе нефти, похожего на пластик, используемый в автомобильных шинах.

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Сессионный преподаватель на факультете окружающей среды и наук о жизни Университета Портсмута Дэвид Джонс исследует и рассказывает о проблеме загрязнения пластиком уже 15 лет. Люди, с которыми он общается, всегда, по его словам, удивляются и испытывают отвращение, когда узнают, что жевали кусок пластичного пластика.

Джонс утверждает, что большинство производителей просто не афишируют, из чего на самом деле сделана жвачка. Они обходят детали, указывая в составе «основу жевательной резинки».

Бренд жевательной резинки Wrigley Extra сотрудничает со стоматологами по всему миру, чтобы продвигать использование жевательной резинки без сахара для улучшения здоровья полости рта.

В программе Wrigley Oral Health говорится: «Мы используем синтетические материалы для основы жевательной резинки для получения однородной и безопасной основы, которая обеспечивает более длительный вкус, улучшенную текстуру и пониженную липкость».

При этом химический анализ показывает, что в состав жвачки входит стирол-бутадиен — прочный синтетический химикат, используемый для изготовления автомобильных шин, полиэтилен — пластик, используемый для изготовления пакетов и бутылок и поливинилацетат — клей для дерева, а также некоторое количество подсластителя и ароматизатора.

Индустрия жевательной резинки — крупный бизнес, оцениваемый в $48,68 млрд в 2025 году. Три компании владеют 75% доли рынка, крупнейшей из которых является Wrigley с оценочной долей в 35%. Статистических данных об объеме производства жевательной резинки немного, но, по одной из рецензируемых мировых оценок, в год производится 1,74 трлн штук.

Джонс изучил несколько видов жвачки и обнаружил, что наиболее распространенный вес отдельного куска жвачки составляет 1,4 г — это означает, что в мире ежегодно производится более 2,4 млн тонн. Около трети (30%) этого веса, или чуть более 730 тыс. тонн, составляет ее синтетическая основа.

Если идея жевания пластика недостаточно тревожна, подумайте, что происходит после того, как вы его выплюнете, отмечает он. Большинство людей сталкивались с выброшенной жвачкой под скамейками, школьными партами и на тротуарах. Но, как и другие виды пластика, она не разлагается и может сохраняться в окружающей среде в течение многих лет.

В окружающей среде жвачка затвердеет, потрескается и распадется на микропластик, но на это могут уйти десятилетия. Очистка от него достаточно дорогая, поскольку требует больших трудозатрат. Средняя стоимость составляет 1,50 фунта стерлингов за квадратный метр, а по оценкам, ежегодные расходы на очистку от загрязнения жевательной резинкой для советов Великобритании составляют около 7 млн фунтов стерлингов.

Были предприняты некоторые усилия по решению этой проблемы. Во многих общественных местах по всей Великобритании были установлены контейнеры для сбора жвачки, поставляемые голландской компанией Gumdrop Ltd, для ее сбора и переработки.

На некоторых главных улицах Великобритании теперь можно увидеть вывески, размещенные местными советами и призывающие к ответственной утилизации отходов, а также растет число мелких производителей, предлагающих альтернативные варианты на растительной основе.

В Великобритании экологическая благотворительная организация Keep Britain Tidy в 2021 году создала целевую группу по жевательной резинке. В этом сотрудничестве участвуют три крупных производителя, которые обязались инвестировать до 10 миллионов фунтов стерлингов в очистку пятен от жевательной резинки и изменение поведения людей.

Первая цель подразумевает, что уборка жвачки является решением этой формы загрязнения пластиком; это не так. Производители, вносящие финансовый вклад в усилия по уборке, похожи на производителей пластика, которые платят сборщикам мусора и снабжают мусорными мешками волонтеров на уборках пляжей. Ни то, ни другое не решает коренную причину проблемы.

Выбрасывание жевательной резинки в мусор также не является решением. Рассмотрение жевательной резинки как пластикового загрязнителя требует, чтобы предотвращение загрязнения жевательной резинкой включало известные принципы, как и в случае любого пластикового загрязнения: сокращение, повторное использование, переработку и перепроектирование. Это не только вопрос утилизации.

Еще одна проблема, которую обнаружил Джонс, это определение. В двух ежегодных отчетах, опубликованных рабочей группой по борьбе с мусором из жевательной резинки с момента ее создания, нет ни одного упоминания слова «загрязнение».

Он заявляет, что важно различать мусор и загрязнение. Называя это «загрязнением жевательной резинкой», меняется повествование с индивидуальной проблемы халатности на корпоративную. Это возлагает бремя ответственности на производителей, а не на потребителей.

Как и в случае с одноразовыми пластиковыми предметами, проблему данного загрязнения необходимо решать комплексно:

посредством просвещения;

сокращения выбросов;

альтернатив;

инноваций;

ответственности производителей;

законодательства.

Просвещение людей о составе жевательной резинки и экологических последствиях ее ингредиентов сократит потребление и будет способствовать более эффективной утилизации. Более прозрачная маркировка на упаковке позволит покупателям делать осознанный выбор.

Более строгие правила могут призвать производителей к ответу — налог на синтетическую смолу может помочь оплатить очистку. В свою очередь, это будет стимулировать больше инвестиций в смолы на растительной основе и другие устойчивые альтернативы.

Человечество может уменьшить экологические последствия загрязнения пластиком, отказавшись от жевательной резинки, призвав местные советы ужесточить наказания за загрязнение и призвав правительства ввести налоговый сбор для производителей, чтобы финансировать очистку и заставить их указывать состав основы жевательной резинки.

Загрязнение жвачкой — это просто еще одна форма загрязнения пластиком. Пришло время начать относиться к нему как к таковому, заключает Джонс.Другие исследователи призывают к значительному сокращению количества химикатов, используемых в производстве пластика, и полному запрету тех, которые, как известно, наносят вред здоровью человека и окружающей среде. Их рекомендации изложены в ранее опубликованной статье.