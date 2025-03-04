Исследователи призывают к значительному сокращению количества химикатов, используемых в производстве пластика, и полному запрету тех, которые, как известно, наносят вред здоровью человека и окружающей среде. Их рекомендации изложены в недавно опубликованной статье в Cambridge Prisms: Plastics издательства Cambridge University Press.

Пластиковое загрязнение представляет серьезную угрозу как для благополучия человека, так и для здоровья окружающей среды. Хотя переработка часто продвигается как решение, широко распространенное присутствие токсичных химикатов в пластике — преднамеренно или непреднамеренно введенных в процессе производства — подрывает его эффективность как безопасного и устойчивого подхода.

Чтобы решить проблему кризиса загрязнения пластиком, необходимо повысить безопасность и устойчивость его производства. Политикам следует пересмотреть глобальную, региональную и национальную политику, чтобы уменьшить токсичность, которая присутствует на разных этапах жизненного цикла пластика, и решить проблему использования химикатов в производстве.

Исследователи выделили пять политических стратегий для поддержки перехода на более безопасные и устойчивые виды пластика:

1. Повышение уровня отчетности, прозрачности и отслеживания химических веществ в пластмассах на всех этапах их жизненного цикла.

2. Продвижение упрощения химического производства и коллективных методов регулирования опасных химических веществ.

3. Внедрение систем химического мониторинга, тестирования и контроля качества.

4. Разработка экономических стимулов, соответствующих принципам иерархии отходов.

5. Обеспечение поддержки справедливого перехода для защиты людей, в том числе сборщиков отходов, которые подвергаются воздействию на протяжении всего жизненного цикла пластика.

«До сих пор большинство политических переговоров было сосредоточено на последующих аспектах жизненного цикла пластика — например, на том, как повторно использовать и перерабатывать пластик. Однако прежде чем переработка пластика будет считаться безопасной практикой, необходимо устранить недостатки современных систем его производства», — сказала ведущий автор Бетани Карни Альмрот из Департамента биологических и экологических наук и Центра оценки и управления будущими химическими рисками в Университете Гетеборга, Швеция.

В состав пластика входит множество химических веществ: мономеры, полимеры, технологические агенты, наполнители, антиоксиданты, пластификаторы, пигменты, микробициды и стабилизаторы. Более того, производство пластиковых изделий достигло масштабов, которые ставят под угрозу стабильность функций Земли. В разных пластиковых изделиях содержатся различные по количеству и типам химикаты. Требования к прозрачности и отчетности в этой области остаются невысокими.

«Нам нужен обязательный, стандартизированный на глобальном уровне мандат, который обеспечит прозрачную отчетность относительно химических веществ, используемых в пластмассах, чтобы способствовать созданию более безопасного и устойчивого рынка повторного использования, переработки и рециклинга», — отметила Карни Алмрот.

Она и ее коллеги также подчеркнули опасность попадания химических веществ, которые применяются для определенных целей в каком-либо секторе (например, в электронике в качестве антипиренов), в пластиковые потоки других отраслей. В частности, это может касаться производства игрушек или упаковки для продуктов питания.

Антрополог Тридибеш Дей из Университета Вагнингена (Нидерланды), соавтор статьи, обратил внимание на далеко идущие последствия повседневного химического воздействия пластика — как продуктов, так и отходов. Он подчеркнул: «Ключом к безопасной и эффективной экономике замкнутого цикла в отношении пластмасс является регулирование химических веществ в жизненном цикле пластика».

Проработав более года стажером у сборщиков и переработчиков пластиковых отходов в Индии, доктор Дей подчеркнул, что эти уязвимые группы населения, которым приходится справляться с совокупной нагрузкой многочисленных химических веществ, связанных с пластиком, несут бремя для здоровья и социально-экономическую нагрузку на протяжении многих поколений.

Однако он добавил, что «даже до того, как пластиковые изделия станут отходами, они могут выщелачиваться, выделять газы и выделять потенциально токсичные химикаты, подвергая воздействию ничего не подозревающих потребителей, включая детей, стариков, беременных женщин, людей с ограниченными возможностями. Сообщества, живущие вдоль забора, также подвергаются воздействию отходов от производства пластика, что часто приводит к катастрофическим последствиям».

«Наши исследования ясно показывают, что человеческое общество не может полагаться только на переработку, чтобы положить конец кризису загрязнения пластиком. В настоящее время нам нужны улучшения на начальном, среднем и конечном этапах жизненного цикла пластика. Нам также необходимо отдать приоритет запретам химических веществ, которые, как известно, вредны как для здоровья человека, так и для окружающей среды. Последствия загрязнения пластиком для здоровья человека и планеты не оставляют иного выбора», — добавила Тереза ​​Карлссон из Международной сети по ликвидации загрязняющих веществ.

Наш мозг на 99,5% состоит из мозговой ткани, а остальное — пластик. Такой вывод сделал соруководитель нового исследования Мэтью Кэмпен. Он обнаружил, что микропластик в человеческом мозге находится в гораздо большем количестве, чем в других органах. Еще более тревожно то, что эти крошечные частицы быстро накапливаются, увеличившись на 50% за последние восемь лет.