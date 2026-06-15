Казахстан подписал соглашения со стартапом Firebird Inc. о запуске проектов в сфере искусственного интеллекта с потенциальным объемом инвестиций до $10 млрд. В инициативе также участвует американская Nvidia, один из ключевых поставщиков оборудования для ИИ-дата-центров и систем обучения крупных моделей.

Natalia Gusakova, Unsplash

В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана сообщили, что договоренности касаются развития ИИ-инфраструктуры и подготовки к запуску крупного вычислительного проекта Data Center Valley.

Комплекс планируют разместить на северо-востоке Казахстана. Его хотят использовать как площадку для развития вычислительных мощностей, обработки больших данных и внедрения ИИ-решений в регионе.

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Проект вписывается в попытки Казахстана закрепиться как один из технологических центров Центральной Азии. Развитие дата-центров и вычислительной инфраструктуры власти рассматривают как способ диверсифицировать экономику и привлечь инвестиции в высокотехнологичные отрасли.

Роль Nvidia в таких проектах связана с ее графическими процессорами и специализированными решениями, которые используются для обучения и работы крупных моделей искусственного интеллекта. Именно спрос на такие мощности стал одним из главных драйверов роста рынка ИИ-инфраструктуры.

Если проект будет реализован, Data Center Valley может расширить доступ к вычислительным ресурсам для бизнеса и государственных структур, а также дать Казахстану дополнительный аргумент в конкуренции за место на международном рынке ИИ.

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