Каждая десятая (12%) компания в России намерена сократить штат осенью 2025 года, сообщают «Известия» со ссылкой на опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор». Это на 4 п.п. больше, чем в конце 2024-го. Одновременно доля предприятий, планирующих набор персонала, сократилась вдвое — до 25%.

Большинство респондентов (63%) собираются сохранить текущий состав сотрудников.

В наибольшей степени сокращения затронут строительный сектор из-за снижения спроса на жилье на фоне дорогой ипотеки, а также консалтинг и B2B-услуги, где клиенты урезают бюджеты, пояснил заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков. Аналогичные риски ожидают машиностроение, добычу сырья и некоторые сегменты ритейла как капиталоемкие отрасли с цикличным характером, добавил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Наиболее уязвимыми окажутся нетехнические специалисты в ИТ, junior-специалисты, маркетологи и административный персонал, чья работа не приносит прямой прибыли, отметил Ветерков. Кроме того, под угрозой сотрудники с рутинными задачами, сезонные и контрактные работники, а также те, чьи функции автоматизируются, включая документооборот и низкоквалифицированный труд в промышленности, считают эксперты.

В то же время набор кадров продолжается в сферах импортозамещения, промпроизводства с госзаказом, оборонно-промышленном комплексе, фармацевтике и кибербезопасности. Кадровый дефицит сохраняется в ИТ, логистике, медицине, образовании и внутренне ориентированном производстве, что стимулирует найм, рассказал Кабаков. Устойчивый спрос на рабочую силу отмечается в бюджетном секторе — здравоохранении, образовании и органах правопорядка, указал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

В первом полугодии 2025 года выросло число вакансий для гальваников, кузнецов (в 2,5 раза), поваров-кассиров, сборщиков мебели и сельхозрабочих (вдвое), благодаря инфраструктурным проектам и подъему промышленности, сообщил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Среди причин оптимизации штатов — падение потребительского спроса, необходимость повышать зарплаты ключевым кадрам не ниже инфляции, рост издержек, налогов и стоимости кредитов, объяснили эксперты. Внедрение ИИ и электронных сервисов для внутренних процессов также способствует сокращениям, добавила заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.