Снижение спроса и нехватка оборотных средств стали главными ограничениями для российского бизнеса в III квартале 2026 года. На эти проблемы указали 38 и 36% компаний соответственно — на 5 и 9 п. п. больше, чем кварталом ранее. Такие данные приводятся в мониторинге Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Состояние российской экономики и деятельность компаний».

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

В тройку основных проблем также вошли неплатежи контрагентов: на них пожаловались 36% респондентов против 40% во II квартале. Еще 20% компаний отметили недоступность заемных средств, столько же — рост долговой нагрузки по кредитам и облигациям. Последний показатель впервые с конца 2025 года достиг 20%: в предыдущих опросах на него указывали менее 10% участников. Фискальная нагрузка остается ограничением для 18% компаний.

В ответ на ухудшение условий работы бизнес прежде всего сокращает расходы: такую меру планируют 84% опрошенных против 86% кварталом ранее. Доля компаний, намеренных повысить цены, выросла на 3 п. п., до 29%. Сокращать инвестиционные программы собираются 18% респондентов против 12,3% во II квартале, уменьшать производство или объем услуг — 15% против 11%.

Нехватка оборотных средств особенно остро ощущается в малом бизнесе, отмечает заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков. По его словам, дорогие кредиты затрудняют пополнение оборотного капитала, а задержки платежей со стороны крупных заказчиков вынуждают небольшие компании покрывать кассовые разрывы собственными средствами или краткосрочными займами. Спрос снижается как со стороны населения, так и со стороны компаний, добавляет эксперт.

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Член генсовета «Деловой России», учредитель ГК АИР Алексей Кучмин связывает дефицит оборотных средств с сочетанием неплатежей, высокой стоимости обслуживания долга и дорогого кредитования. По его оценке, компании вынуждены направлять выручку на погашение процентов вместо закупки сырья и выплаты зарплат, а возможности быстро привлечь средства для покрытия кассовых разрывов ограничены.

Дополнительное давление на спрос оказывает отложенное потребление: из-за дорогих кредитов граждане переносят покупки автомобилей, бытовой техники и недвижимости. Кучмин считает, что восстановление спроса будет зависеть от снижения ставок и адаптации экономики к более дешевому кредитованию.

На фоне этих ограничений ухудшаются и финансовые результаты компаний. По данным Росстата, в первом полугодии 2026 года число убыточных предприятий достигло 22,5 тыс., а их доля выросла до 33,5% против 30,4% за аналогичный период прошлого года.

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