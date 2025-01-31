Эксперты департамента аналитики федерального девелопера «Неометрия» выяснили, что в 2024 году лидерами по количеству сделок по покупке первичной недвижимости Сочи стали жители Москвы. Общая доля иногородних покупателей, то есть не проживающих в Краснодарском крае, составила 85%. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Южная недвижимость, особенно в Сочи, продолжает оставаться привлекательным активом как для инвесторов, так и для частных покупателей. Высокий спрос со стороны москвичей и жителей других регионов обусловлен, помимо прочего, стабильным ростом цен, который делает такие вложения перспективными.

По мнению заместителя коммерческого директора федерального девелопера «Неометрии» Анны Сапегиной, развитие Сочи, как главной курортной локации страны дает застройщикам возможность реализовывать проекты, которые смогут «предвосхитить ожидания даже самых взыскательных клиентов».

Так, в 2024 году москвичи заняли лидирующую позицию на сочинском рынке первичной недвижимости, заключив треть от общего количества сделок по покупке жилья (31%).

В топ-5 регионов, сформировавших спрос, также вошли Краснодарский край (15%), Санкт-Петербург (4%), Республика Татарстан (3%) и Свердловская область (3%).

Покупатели здесь предпочитают однокомнатные квартиры и студии, в структуре спроса на них приходится 47% и 36% сделок соответственно. Двухкомнатные лоты в прошлом году приобрели 14% покупателей, квартиры с тремя комнатами — 3% клиентов.

Основными покупателями недвижимости в Новороссийске стали жители Краснодарского края, на них приходится 49%. Остальные 44% совершены жителями других регионов, включая Москву (7%), Санкт-Петербург, Кемеровскую и Ростовскую области.

В структуре спроса здесь преобладают однокомнатные и двухкомнатные квартиры. На них пришлось 55% и 33% сделок соответственно. На студии пришлось 7% сделок, а на «трешки» — 5%.

В столице региона, Краснодаре, основными покупателями новостроек стали местные жители, которые совершили в 2024 году 72% сделок. Доля москвичей составляет 3% всех покупателей на первичном рынке недвижимости в этом городе.

На однокомнатные и двухкомнатные квартиры пришлось 50% и 29% от всех сделок соответственно. Со студиями оформлено 13% сделок, с трехкомнатными квартирами — 8%.

Ранее сообщалось, что в российских мегаполисах продажи квартир в новостройках за год упали на 25%. В 2024 году в крупнейших городах России было продано около 287,2 тыс. квартир в новостройках по договорам долевого участия (ДДУ). При этом годовой спад по разным городам колеблется в диапазоне от 13% до 46%.