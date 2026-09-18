Разработчик дата-центров Crusoe привлек $3,9 млрд в раунде Series F, оценка компании выросла до $30,9 млрд. Раунд провели совместно Atreides Management, Mubadala Capital и Valor Equity Partners.

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Одновременно Crusoe объявила о трех новых членах совета директоров: финансовый директор Cloudflare Томас Зайферт, партнер и инвестиционный директор Primary Digital Infrastructure Билл Стайн, а также основатель и глава Redwood Materials Джей Би Штрайбель, который входит и в совет директоров Tesla. Штрайбель связан с Crusoe давно: он лично инвестировал в компанию еще в 2021 году, а позже Crusoe стала первым клиентом энергетического подразделения Redwood.

Привлеченные средства пойдут на финансирование текущих проектов дата-центров, включая крупную площадку в Абилине (Техас), которую использует OpenAI, а также на развитие компактных модульных «ИИ-фабрик» под названием Spark. Такие блоки можно перевозить на грузовиках и подключать практически к любому источнику энергии.

Собственное производство модулей позволяет Crusoe разворачивать вычислительные мощности быстрее и без крупных строительных бригад, а также частично снижает риск протестов местных жителей против масштабных строек рядом с их районами.

Основатель и гендиректор Crusoe Чейз Локмиллер заявил, что компания рассчитывает контролировать всю цепочку — от электроэнергии до токенов вычислений, и назвал состав инвесторов подтверждением этой стратегии.

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Бизнес-модель компании строится на трех источниках дохода: аренде площадей клиентам, которые устанавливают собственные GPU, сдаче в аренду собственных ускорителей и продаже вычислительных мощностей для инференса. Ранее Crusoe заключила контракт на $13 млрд сроком на пять лет с торговой фирмой Jane Street на поставку GPU и инфраструктуры, сообщало агентство Bloomberg.

По данным Axios, компания уже вела переговоры с инвестбанками Goldman Sachs и Morgan Stanley о возможном IPO. Нынешний раунд стал вторым крупным привлечением капитала менее чем за год: десятью месяцами ранее Crusoe получила $1,38 млрд при оценке $10 млрд.

Компания была основана в 2018 году как проект по майнингу криптовалют на попутном природном газе и позже переориентировалась на ИИ-инфраструктуру на фоне роста спроса на вычислительные мощности. Среди клиентов Crusoe — Meta*, Microsoft и Oracle.

*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ

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