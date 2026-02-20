Число малых и средних предприятий в России впервые превысило 6,86 млн. Исторический рекорд зафиксирован в январе 2026 года, когда в реестр МСП вступили более 100 тыс. новых компаний. Это на 4 процента больше, чем год назад, подсчитали в Корпорации МСП. Подробности — в распоряжении «Инка».

krakenimages/Unsplash

Каждый четвертый новый бизнес открылся в приоритетных для страны отраслях. Речь об обрабатывающих производствах, ИТ и связи, туризме и научной деятельности. Именно эти направления сегодня получают льготные кредиты, зонтичные поручительства и поддержку в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Министр экономического развития Максим Решетников во время визита в Мордовию отметил, что рост приоритетных отраслей говорит о качественной трансформации малого бизнеса. В самой Мордовии число МСП достигло 26,1 тыс., доля приоритетных направлений приблизилась к 20 процентам. С начала года в регионе появилось больше 300 новых компаний.

Больше всего новых предприятий зарегистрировано в профессиональной и научной сфере — плюс 5 тыс. В ИТ и секторе связи прибавилось почти 2,9 тыс. игроков, в гостиницах и общепите — 2,3 тыс., в обрабатывающих производствах — 1,5 тыс.

Глава Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что бизнес, получивший господдержку, растет в 2−3 раза быстрее остальных. Это создает положительный эффект и привлекает новых предпринимателей в приоритетные отрасли.

Самый бурный рост в январе показала Чечня — плюс 1,22 процента за месяц. Следом идут Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия и Тыва. В абсолютных цифрах вне конкуренции Москва, где открылось почти 5 тысяч новых МСП.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.