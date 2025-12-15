Компания «Микроинтек» из Каменска-Уральского, специализирующаяся на высокотехнологичных компонентах, стала первым в России получателем льготного финансирования по новой федеральной программе для моногородов. Бизнес привлек 40 млн руб. под 6% годовых — беспрецедентные условия для производственного сектора. Подробности — в распоряжении «Инка».



Freepik

Старт программы Минэкономразвития и Корпорации МСП — это стратегический поворот в поддержке реального сектора экономики. Вместо разовых мер создается система долгосрочного льготного финансирования специально для моногородов и прилегающих особых экономических зон (ОЭЗ). Ключевые параметры программы:

Для инвестиций: до 200 млн руб. под 6% годовых на 5 лет

Для оборотных средств: до 50 млн руб. под 10% на 3 года

Для резидентов ОЭЗ: инвестиционные кредиты под 10% на 5 лет

«Малый и средний бизнес — ключевой драйвер развития моногородов. <…> Мы видим готовность предпринимателей запускать серьезные проекты, которые меняют экономический ландшафт территорий», — комментирует заместитель министра экономического развития РФ Святослав Сорокин.

Технологический прорыв за государственные деньги

Средства кредита «Микроинтек» направит на амбициозный проект: создание производства тонкодисперсного гидроксида алюминия мощностью 3 тыс. т в год. Этот материал — критически важный наполнитель для современных полимерных композитов, повышающий их пожаробезопасность и термостойкость. Фактически, уральский производитель закрывает потребность в импортозамещающем сырье для строительной, электротехнической и автомобильной отраслей.

«Льготное финансирование позволит не только обеспечить текущую деятельность, но и даст возможность расширяться и реализовывать долгосрочные проекты. А это, в свою очередь, будет повышать промышленный потенциал городов и создаст новые рабочие места», — подчеркивает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Что это значит для экономики моногородов

Новая модель развития: Программа переводит поддержку моногородов из социальной плоскости (сохранение рабочих мест) в экономическую (создание новых производств).

Фокус на обрабатывающую промышленность: Приоритет — проекты в реальном секторе: производство, логистика, туризм, медицина, научно-техническая деятельность.

Конкретные цели: До конца 2026 года объем льготного кредитования по программе должен достичь 1 млрд руб.

Программа уже работает в 26 моногородах и 27 прилегающих ОЭЗ. Успех «Микроинтек» создает важный прецедент: теперь любой предприниматель в моногороде может претендовать не на субсидию, а на серьезные инвестиционные ресурсы для технологической модернизации. Это меняет саму логику развития моногородов — из «территорий поддержки» они превращаются в площадки для промышленного роста с конкурентными преимуществами.