Каждый четвертый поставщик продовольствия в первом квартале 2026 года столкнулся с задержками оплат со стороны ретейлеров. Об этом свидетельствуют результаты опроса, в котором участвовали более 450 компаний. В 15% случаев выплаты задерживались до пяти дней, еще 8% вендоров ждали денег больше недели. Лишь 45% респондентов назвали партнеров дисциплинированными плательщиками, 28% отказались от комментариев.

Основные проблемы создают не федеральные сети, а локальные игроки, пояснил глава Руспродсоюза Дмитрий Востриков. Независимый консультант Михаил Лачугин уточнил, что систематические срывы платежей характерны для многих регионов, но особенно заметны в Петербурге. Несколько местных сетей уже закрылись, оставив после себя десятки судебных исков. Среди них — «ТД Интерторг» (бренды «Народная 7Я семья», «Идея»), «Лэнд» и «Пулковский». Разбирательства по последнему продолжаются до сих пор.

Поставщикам нередко приходится буквально «выбивать» деньги, рассказал Лачугин. Он описал схему, когда ретейлер соглашался на оплату, но требовал от контрагента привезти половину суммы наличными. Локальные сети платят тем, кто активнее давит, пояснил эксперт.

Крупные производители с такими ситуациями не сталкиваются. Два агрохолдинга, одно перерабатывающее предприятие и один крупный производитель заявили «Известиям», что работают без сбоев. Один из собеседников объяснил: долгосрочные контракты с федеральными сетями с фиксированными условиями исключают сбои.

В «Ленте», «Магните» и X5 заявили, что оплачивают поставки всем контрагентам в срок. Гендиректор группы компаний «Нева милк» Владимир Зюков сообщил, что на его предприятии выстроена четкая система отбора партнеров, поэтому задержек нет. Председатель АКОРТ Станислав Богданов напомнил, что крупные сети выкупают товар в собственность и несут полную ответственность перед поставщиками. По данным Infoline, доля топ-10 ретейлеров на продовольственном рынке достигла 44,5%.

У региональных сетей, напротив, нет запаса прочности. Высокие кредитные ставки и рост операционных расходов усиливают давление на бизнес, отметил Богданов. Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк в свою очередь пояснил, что доступ к банковскому финансированию у локальных игроков ограничен, а налоговая нагрузка в начале года выросла.

Оптовики продают маленьким сетям товар дороже, особенно молоко и хлеб, рассказал Лачугин. Покупатель, как правило, не найдет в таких магазинах низких цен на известные бренды — это преимущество федеральных сетей. Сбивать закупочные цены локальные ретейлеры не могут, а поднимать розничные не решатся, иначе потеряют покупателя. Выход один: закрывать кассовые разрывы за счет местных поставщиков, затягивая с ними расчеты.

Лачугин прогнозирует, что ситуация будет ухудшаться, поскольку у крупных дистрибьюторов самих начались кассовые разрывы, из-за чего они сворачивают сотрудничество с региональными сетями. В результате поставщики либо разрывают контракты, либо обращаются в суд.

