Прошедший 2025 год стал серьезным испытанием для российского ретейла. По данным Росстата, индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле на протяжении всех четырех кварталов оставался в отрицательной зоне. В четвертом квартале он опустился до отметки –6, что является самым низким показателем за последние десять лет, за исключением пика пандемии COVID-19 во втором квартале 2020 года, когда индекс достиг –7.

Этот индикатор, рассчитываемый на основе оценок компаний своего экономического положения, уровня запасов и бизнес-ожиданий, показывает, что доля пессимистично настроенных ретейлеров превышает число оптимистов.

Тенденцию подтверждают и представители крупных сетей. Так, генеральный директор «Metro Россия» Йоханнес Толай охарактеризовал последний квартал и декабрь как «непростой» для всей отрасли. Глава группы «Лента» Владимир Сорокин отметил работу в условиях «активных изменений конкурентной среды и высокой неопределённости».

Экономический контекст усугублял ситуацию: по данным Минэкономразвития, рост ВВП России к концу года практически остановился, составив лишь 0,1% в ноябре. На фоне общей стагнации на розницу давил и продолжающийся переток покупателей на маркетплейсы, доля которых в общем обороте, по прогнозам, может вырасти с 15% до 30–35% к 2030 году.

Внутри отрасли тренды разнятся. Представители продовольственного сегмента отмечают, что трудности в нём выражены слабее, чем в других направлениях. Однако даже здесь фиксируется стабильное, хоть и незначительное, снижение продаж с лета. Потребители сохраняют сберегательную модель поведения, все чаще обращаясь к магазинам сниженных цен. Выручка дискаунтеров в III квартале росла почти вдвое быстрее среднего по рынку FMCG (товары повседневного спроса).

В непродовольственных сегментах, таких как товары для дома и DIY (сделай сам), ситуация более сложная. Руководители сетей указывают на снижение спроса, связывая это с высокой ключевой ставкой, падением инвестиционной активности и осторожностью покупателей в крупных тратах.

Дополнительными негативными факторами называют стагнацию на рынке жилья, рост цен на стройматериалы и структурные проблемы в промышленности. Аптечный ретейл сталкивается с давлением из-за налоговых изменений, роста издержек на аренду и логистику, а также усиления конкуренции с онлайн-каналами.

Прогнозы ретейлеров на 2026 год остаются осторожными. Опросы показывают, что почти половина компаний ожидает снижения прибыли и рентабельности. Генеральный директор «Metro Россия» Йоханнес Толай полагает, что наступающий год будет «непростым» и окажется «более усложненной версией 2025-го».

В качестве подтверждения новых реалий он приводит пример «весьма умеренного спроса» в недавние праздничные дни, когда традиционный пик новогодних продаж наступил значительно позже. По некоторым данным, трафик в торговых центрах в праздничный период был почти на 20% ниже, чем годом ранее.

