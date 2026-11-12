Три четверти российских предпринимателей рассматривают сокращение или закрытие бизнеса, сдерживание роста либо дробление из-за повышения налоговой нагрузки. Чтобы снизить стимулы к уходу в тень, бизнес предлагает властям ввести льготы для легальных компаний и вернуть стабильные пороги упрощенной системы налогообложения (УСН). Такие данные приводятся в исследовании Торгово-промышленной палаты (ТПП), охватившем 23 284 предпринимателя из 87 регионов.

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Сократить или закрыть бизнес планируют 27% опрошенных, ограничить рост, чтобы не превысить порог для уплаты НДС, — 26%, прибегнуть к дроблению — 24%. Не менять модель работы намерены 23%. При этом 55% респондентов считают, что от ухода в тень могли бы удержать льготы за легальную и прозрачную деятельность, 46% выступают за возврат стабильных порогов УСН, треть — за снижение административного давления, 17% — за соразмерные нарушениям штрафы.

Налоговые изменения уже повлияли на расчеты с клиентами: 25% предпринимателей перешли на наличные, 29% повысили цены, а 32% сохранили их на прежнем уровне за счет прибыли. Лишь 14% удалось удержать баланс. По данным «Опоры России», полностью компенсировать рост издержек повышением цен смогли только 5,8% опрошенных объединением компаний. В августе—сентябре от вложений в основные средства отказались 83,2% предпринимателей.

С 2026 года порог годового дохода, ниже которого компании на УСН и патентной системе налогообложения (ПСН) освобождены от НДС, снизился с 60 млн до 20 млн руб. Для пользователей УСН этот лимит сохранится до конца 2029 года, затем его планируют сократить до 15 млн руб. в 2030-м и до 10 млн руб. в 2031-м. Для ПСН предусмотрено снижение до 15 млн руб. в 2027 году и до 10 млн руб. в 2028-м. «Опора России» предлагает распространить заморозку порога на патентную систему.

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Часть предпринимателей перешла на автоматизированную УСН (АУСН), освобождающую от НДС бизнес с доходом до 60 млн руб. и численностью до пяти сотрудников. Однако режим ограничен по стоимости основных средств и выбору банков. По данным «Опоры России», доля плательщиков НДС на УСН выросла с 10% в 2025 году до 34% к концу марта 2026-го, а доля пользователей ПСН среди опрошенных сократилась с 28 до 10%.

Малому бизнесу в рознице, общепите, бытовых услугах и производстве особенно сложно перекладывать дополнительные расходы на покупателей, отмечает исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. При ограниченной покупательной способности повышение цен может привести к потере клиентов, а не восстановлению рентабельности. Управляющий директор «Эксперт РА» Татьяна Тирских также считает, что риск ухода в тень выше у компаний с низкой маржой, работающих с населением и не имеющих возможности повышать цены.

По оценке Тирских, сокращение официальных оборотов и занятости может уменьшить ожидаемый бюджетный эффект налоговой реформы: поступления продолжат расти, но окажутся ниже прогноза. Вице-президент ТПП Елена Дыбова связывает переход части предпринимателей в тень с трудностями при переходе на уплату НДС. Глава «Опоры России» Александр Калинин предупреждает, что дополнительным фактором риска может стать пересмотр условий АУСН. Параметры режима обещали сохранить до конца эксперимента в 2027 году, однако в следующем году власти могут вернуться к обсуждению специальных налоговых режимов.

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