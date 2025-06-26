Четверть компаний малого и среднего бизнеса в России испытывают дефицит инженеров, технических специалистов и рабочих. Как показало исследование ВТБ, наиболее остро эта проблема ощущается в строительстве и промышленности, где с нехваткой кадров сталкивается около половины предприятий.

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Для решения кадровых вопросов большинство представителей МСБ выбирают повышение заработных плат и регулярную индексацию. Примерно 20% предпринимателей улучшают условия труда, внедряют гибкий график и вкладывают средства в профессиональное развитие сотрудников.

Кроме того, многие компании перенимают практику крупного бизнеса, развивая программы стажировок и наставничества.

При поиске персонала более половины организаций обращаются к специализированным сайтам с вакансиями, а каждый пятый работодатель использует социальные сети и рекомендации. Аутсорсинг и фриланс пока остаются менее востребованными — к таким форматам прибегает лишь около 20% компаний.

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Как отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников, для устойчивого развития МСБ критически важно не только оперативно реагировать на кадровый дефицит, но и системно работать с молодыми специалистами.

По его словам, именно они смогут обеспечить инновационный потенциал и долгосрочный рост, особенно в таких отраслях, как строительство и промышленность, где проблема нехватки квалифицированных кадров стоит наиболее остро.

Эксперт убежден, что без комплексного подхода к кадровой политике бизнес рискует столкнуться с ограничением производственных возможностей и потерей конкурентоспособности.