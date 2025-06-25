В стратегии развития малых городов в России могут появиться специальные разделы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса. По информации гендиректора градостроительного бюро Master’s Plan Юлии Зубарик, соответствующая инициатива будет направлена в Минэкономразвития и ДОМ.РФ до 1 июля для включения в федеральные методические рекомендации.

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Как пояснила эксперт, предлагается создание специальных инвестиционных лотов для локальных бизнес-проектов, которые смогут стать драйверами экономического роста малых территорий. Такой подход не только поможет сохранить население, но и привлечет новых жителей, инвестиции и туристов через развитие местных инициатив.

Пока мастер-планы чаще ориентированы на крупные проекты стоимостью от 50 млрд руб., тогда как устойчивое развитие малых городов требует поддержки местного бизнеса.

Зубарик убеждена, что современные стратегии развития должны учитывать не только масштабные инвестиционные проекты, но и возможности для малого предпринимательства. Именно МСП создает рабочие места, поддерживает локальную экономику и формирует комфортную городскую среду.

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В качестве успешного примера был приведен проект «Мастерская гаража» в Шарыпово Красноярского края, где предпринимателям предлагаются лоты от 1,5 млн руб. с льготным кредитованием.

По словам эксперта, для превращения малых городов в точки роста необходимо создавать благоприятные условия для бизнеса — от доступных инвестиционных возможностей до инфраструктурной поддержки.

В ближайшее десятилетие у малых территорий есть шанс стать привлекательными для молодежи и инвесторов, но это требует своевременного закрепления механизмов поддержки МСП в стратегиях развития.

Перечень из 200 городов и агломераций для разработки мастер-планов должен быть сформирован к 20 января 2026 года по поручению председателя правительства России Михаила Мишустина. Минстрой и Минэкономразвития представият предложения по архитектуре платформы к 1 июля, включая интеграцию с существующими структурами мастер-планов.