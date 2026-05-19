Каждый четвертый работающий россиянин уже имеет подработку — таких 24%. Еще 50% хотели бы найти дополнительный заработок. Это следует из исследования SuperJob, проведенного среди 2500 экономически активных граждан из всех регионов страны.

Чаще всего дополнительный заработок есть у мужчин — 25% против 21% у женщин. Больше всего подрабатывающих среди людей 25–35 лет — 29%, тогда как среди молодежи до 25 лет показатель ниже и составляет 19%. С ростом дохода растет и доля совместителей: среди тех, кто получает от 150 тыс. руб., она достигает 26–27%, при более низких доходах — 21–22%.

Формат занятости тоже влияет на вероятность подработки: при гибридном графике она есть у 37% респондентов, среди удаленных сотрудников — у 27%, среди офисных — у 21%. По профессиям чаще всего дополнительный доход встречается у медсестер (39%), врачей (38%), главных бухгалтеров (36%) и учителей (35%). Реже всего — у продавцов и экономистов (по 13%).

Большинство подрабатывающих стараются не превращать дополнительную занятость во вторую полноценную работу. 67% тратят на нее до 10 часов в неделю, 18% — 10–20 часов, 15% — более 20 часов. За год доля тех, кто ограничивается минимальной нагрузкой, выросла с 60% до 67%.

Для многих подработка уже стала заметной частью бюджета. У 27% дополнительный доход составляет менее 10% заработка, у 40% — 10–30%, у 20% — 30–50%, у 13% — более половины.

Рынок частичной занятости продолжает расти. Увеличивается число вакансий и резюме на подработку, совместительство и неполный день. За год количество таких вакансий выросло на 11%, за два года — на 41%. Резюме стало больше на 9% и 47% соответственно. Одновременно в 2025 году число самозанятых увеличилось на 27%.

Опрос SuperJob проводился 1−6 мая 2026 года во всех округах России. В нем участвовали 2500 экономически активных граждан старше 18 лет с основным местом работы.

