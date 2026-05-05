В I квартале 2026 года число вакансий с посменной оплатой в России выросло на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество откликов на такие предложения увеличилось на 64%, следует из данных «Авито Подработки». Сегмент гибкой занятости ускоряется как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей.

Средний доход за смену достиг 5,7 тыс. руб., увеличившись на 14% год к году. Формат с оплатой за часы или смены становится одним из самых востребованных на фоне спроса на быстрый доход без долгосрочных обязательств.

Самый заметный рост предложения зафиксирован в розничной торговле — число вакансий выросло в 2,5 раза. В общественном питании показатель увеличился в 2,3 раза, в складской логистике и хранении — на 83%. Оплата в этих отраслях составляет в среднем 4,5–5,7 тыс. руб. за смену.

Самые высокие ставки остаются в пассажирских перевозках и такси — в среднем 8 172 руб. за смену. Среди высокооплачиваемых направлений также — гостиничный и туристический бизнес (около 6 126 руб.) и логистика с доставкой (в среднем 5 923 руб. за смену).

Рост интереса к посменной занятости участники рынка объясняют ее гибкостью и возможностью получать выплаты сразу после работы. Для работодателей это способ быстро закрывать пиковую нагрузку, а для исполнителей — наращивать доход за счет краткосрочных подработок.

