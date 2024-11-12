В преддверии распродаж сервис «Работа.ру» и аналитики «ЮMoney» провели исследование и выяснили, в какие города россияне предпочитают ездить на шопинг. В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. пользователей «Работа.ру» из всех регионов России. Подробности — в распоряжении редакции Inc.

Аналитики «ЮMoney» проанализировали потребительский спрос в регионах России перед ноябрьскими распродажами. Выяснилось, что в Москве с 20 октября по 4 ноября 2024 года общее число покупок выросло на 72% относительно показателей 2023 года. Оборот увеличился на 23%, а покупателей стало больше на четверть.

Жители Москвы перед распродажами увеличили траты на мужскую и женскую одежду на 31% относительно прошлого года. Оборот вырос на 51%, а число покупателей — на 15%. Средний чек увеличился на 15% и составил 16 781 руб.

В категории «Аксессуары для женщин» число покупок выросло на 51%, оборот — на 55%, а число покупателей — на 29%. Средний чек стал на 3% больше и составил 12 259 руб.

Положительную динамику показывают также магазины электроники и бытовой техники. В московских онлайн-магазинах бытовой электроники продажи выросли на 20%, оборот — на 57%, а покупателей стало на 13% больше. Средний чек увеличился на 31% и составил 31 262 рубля.

Второе место по динамике спроса занял Екатеринбург. За тот же период совокупное число покупок выросло там на 58%, оборот стал выше на четверть, а количество покупателей увеличилось на 30%.

В ходе опроса 23% россиян признались, что любят ходить на шопинг. 14% предпочитают делать это только вместе с семьей или друзьями, 10% — исключительно во время распродаж. Еще 18% респондентов выбирают покупки только в онлайн- формате, а 36% опрошенных вовсе не любят ходить по магазинам.

Большинство опрошенных (73%) назвали Москву лучшим городом для шопинга. 46% респондентов выделяют Санкт-Петербург, 13% — Екатеринбург. Столько же (13%) выбрали Казань, 11% — Калининград, 10% — Владивосток, 9% — Сочи. Еще 8% респондентов назвали Новосибирск, 6% выделили Краснодар, а 5% участников опроса отправились бы за покупками в Нижний Новгород.

73% респондентов ценят разнообразие ТЦ, бутиков и магазинов, а почти треть (31%) выбирают места, где чаще проходят межсезонные и сезонные распродажи. Для 29% важно частое обновление коллекций, для 28% — чтобы в городе было представлено большинство мировых и зарубежных брендов.

24% ставят во главу угла доступность локальных брендов и российских дизайнеров. 20% участников исследования назвали невысокие цены, а 9% обращают внимание на наличие ресейл-платформ и сэконд-хэндов.

Исследование показало, что более половины (55%) опрошенных чаще всего покупают одежду и обувь. 16% выбирают косметику и уходовые средства. 7% идут на шопинг за техникой, 5% — за предметами для интерьера, а еще 3% — за аксессуарами.

За один поход по магазинам 23% покупателей обычно тратят до 3 тыс. руб. Треть россиян (33%) выделяют на шопинг от 3 тыс. до 5 тыс. руб. 15% респондентов назвали сумму от 5 тыс. до 8 тыс. руб., 13% — от 8 тыс. до 10 тыс. руб. Еще 8% участников исследования готовы потратить от 8 тыс. до 10 тыс. руб.

Ранее сообщалось, какой бюджет на аренду в новогодние праздники закладывают туристы, на что обращают внимание и что считают главным при выборе объектов недвижимости для отдыха. Опрос показал, что россияне, которые планируют поездку на новогодние праздники в другой город, готовы потратить на аренду жилья в среднем 7 тыс. руб. в сутки.