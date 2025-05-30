Каждый десятый предприниматель заработал свой первый миллион уже в первый год работы, свидетельствуют результаты исследования «Авито бизнес 360» и «Опоры России», проведенного среди 481 представителя малого и среднего бизнеса. При этом 23% респондентов достигли этого результата через 1-2 года, 24% — спустя 3-5 лет, а 21% потребовалось более пяти лет. Остальные 22% опрошенных пока не вышли на миллионный доход.

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Исследование показало, что 45% предпринимателей заработали первый миллион в возрасте 30-40 лет. Еще 27% стали миллионерами в 25-30 лет, а 11% — до 25 лет. После 40 лет этот финансовый рубеж преодолели 17% участников опроса.

Эксперты также выяснили, что большинство россиян (58%) открывают бизнес до 30 лет. Почти треть (30%) начинают до 25 лет, а еще чуть меньше (28%) — в возрасте 25-30 лет. В категории 30-40 лет свое первое дело начали 31% респондентов, тогда как после 40 лет — 11%, включая 3% тех, кто стартовал после 50.

Среди основных трудностей при создании бизнеса предприниматели чаще всего отмечали

отсутствие опыта (17%),

дефицит кадров,

нехватку знаний,

сложности во взаимодействии с государственными органами (7%),

ошибки в выборе партнеров (6%).

Еще 15% респондентов столкнулись с проблемой недостатка стартового капитала.

В ходе исследования также выяснилось, что 36% предпринимателей начинали бизнес вообще без стартового капитала, 20% располагали суммой около 50 тыс. руб., 12% — от 50 до 100 тыс. Более значительные суммы (100-300 тыс. руб.) были только у 10% начинающих бизнесменов.

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Основными источниками финансирования выступили личные сбережения (43%), займы у друзей и родственников (19%) и банковские кредиты (13%). Лишь 6% смогли привлечь инвестиции или найти партнера с капиталом.

Что касается форм организации бизнеса, то 37% предпринимателей начинали в одиночку, 28% — совместно с членами семьи или друзьями. Каждый пятый (20%) нашел делового партнера, а 13% создавали предприятие с командой специалистов.

Наиболее популярными сферами для старта бизнеса оказались услуги (26%), торговля (21%), производство (11%), строительство (6%) и общественное питание (4%). По формату работы 47% респондентов выбрали исключительно офлайн-модель, 42% работают в гибридном формате, и только 11% сосредоточились исключительно на онлайн-направлении.

Географическое распределение показало, что большинство предпринимателей (33%) начинали бизнес в средних городах с населением 100-500 тыс. человек. В городах-миллионниках стартовали 23%, в крупных городах (500 тыс.-1 млн) — 18%. В Москве или Санкт-Петербурге свое первое предприятие открыли 9% опрошенных.