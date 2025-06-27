Большинство (63%) россиян покупают одежду, обувь и аксессуары на маркетплейсах, но 12% пользуются вещевыми рынками, следует из исследования центра аналитики и исследований МТС AdTech. Еще 17% выбирают магазины масс-маркет, 3% — секонд-хенды, а люксовые бренды и ресейл-платформы привлекают по 1%. Подробности в распоряжении «Инка».

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Основная аудитория вещевых рынков — поколение X (1965–1980 годы), которое, впрочем, также чаще покупает и у люксовых брендов. Беби-бумеры (1946–1964 годы) лидируют по покупкам на маркетплейсах, а зумеры (1996–2010 годы) доминируют в масс-маркете и секонд-хендах. Ресейл-платформы популярны среди поколений X и Y (1981–1995 годы).

На маркетплейсах 79% покупают одежду, 77% — аксессуары, 67% — обувь. В масс-маркете 59% приобретают одежду, 54% — аксессуары, 49% — обувь. На рынках 52% покупают одежду, 50% — аксессуары, 41% — обувь. В люксовых магазинах, секонд-хендах и на ресейл-платформах чаще покупают аксессуары (62%, 56% и 60% соответственно).

Основные аргументы в пользу выбора вещевых рынков – возможность оценить качество вещей на ощупь и примерить их, а также вероятность снизить цену, поторговавшись с продавцом. А, например, четверть посетителей вещевых рынков в Дальневосточном федеральном округе считают, что на рынках больше вещей, подходящих по возрасту и по размеру.

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«Ценности разных поколений сказываются на паттернах покупки предметов гардероба. Например, поколение Х формировалось в расцвет вещевых рынков, им привычно покупать вещи именно там. При этом данная аудитория активно пользуется интернетом и потенциально может перейти к онлайн-покупкам на маркетплейсах – для таких площадок это зона роста», — считает коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

Он отметил, что зумеры хотят выглядеть модно и привлекательно, но пока не обладают достаточным доходом для люксовых брендов, поэтому выбирают демократичный масс-маркет. «Однако аудитории разных площадок все чаще пересекаются, и возникает необходимость точного таргетинга с учетом не только социально-демографического портрета, но и покупательских паттернов, поэтому мы видим на рынке фешн растущий спрос на данные Big Data», — добавил он.

В опросе приняли участие 2 тыс. россиян старше 18 лет. Исследование было проведено в мае 2025 года.