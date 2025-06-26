За последний год средний чек на покупку одежды и обуви российских брендов увеличился на 11%, что на 4% выше роста в целом по fashion-рынку.

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Несмотря на общее снижение спроса на одежду, локальным производителям удается повышать цены и при этом сохранять лояльных покупателей. Однако усиление конкуренции с зарубежными компаниями, особенно китайскими, может стать для них серьезным вызовом.

По данным сервиса «Долями» (аналитический проект T-Data), в первом квартале 2025 года средний чек на покупку одежды российских брендов составил 3,1 тыс. руб., что на 11% больше, чем годом ранее.

Для сравнения: в 2023 году рост достигал 25%. В целом по рынку fashion средний чек в январе–марте 2025 года составил 3,6 тыс. руб., увеличившись на 7% в годовом выражении и на 21% за два года.

Аналитики «Чек индекса» (Платформа ОФД) отмечают, что в первой половине 2025 года количество покупок одежды и обуви сократилось на 3% в годовом сопоставлении. По данным Focus Technologies, посещаемость офлайн-магазинов за этот период упала на 6%, однако оборот вырос благодаря увеличению среднего чека на 8%.

Крупные российские бренды повышают цены вслед за инфляцией, которая, по данным Росстата, составила 9,4% в годовом выражении. Представитель одной из fashion-сетей сообщил, что весенне-летние коллекции в 2025 году в среднем на 10–15% дороже, чем год назад.

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В то же время гендиректор O’stin Денис Долматов отметил, что компании удалось снизить цены на вещи бренда Funday за счет модернизации производства.

После ухода с российского рынка ряда зарубежных компаний в 2022 году спрос на локальные марки вырос. Согласно подсчетам «Долями», доля российских брендов в общем объеме fashion-покупок увеличилась с 6% в январе 2022 года до 13% в январе 2025-го. Однако в последний год этот показатель стабилизировался.

При этом конкуренция с иностранными игроками вновь усиливается: в 2024 году на российский рынок вышли 33 новых зарубежных бренда, преимущественно из Китая, Италии, Германии, Турции и Южной Кореи (данные Nikoliers). Кроме того, покупатели все чаще заказывают товары ушедших марок через сервисы доставки.

По оценке Data Insight и GBS, оборот трансграничной онлайн-торговли с участием частных лиц в 2025 году может вырасти на 22,8%, достигнув 40 млрд руб., а число заказов — увеличиться на 24,4%. Среди самых популярных брендов у россиян — Uniqlo, Apple, Zara, New Balance и Nike. В конце июня китайский маркетплейс Poizon анонсировал выход на российский рынок, запустив русскоязычную версию сайта.

Как отмечает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, покупатели все чаще выбирают российские марки не из-за отсутствия альтернатив, а осознанно. В топ-5 производителей одежды по выручке в 2024 году вошли только локальные компании, а их доля в топ-50 брендов по количеству магазинов достигла 88%.