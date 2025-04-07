Более половины россиян (54%) планирует летом потратить на ремонт до 200 тыс. руб., следует из результатов исследования компании «ВсеИнструменты.ру», поступившего в распоряжение «Инк.». При этом каждый пятый (18%) хочет уложиться в сумму от 200 до 400 тыс. руб., а 10% — от 400 до 600 тыс. руб.

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Большинство (82%) россиян планируют проводить косметический ремонт в следующих зонах: ванная и туалет (22%), балкон (10%), спальни (9%), детская (9%), прихожая (9%), кухня и столовая (8%) и кладовая (8%).

Четверть опрошенных (26%) будут заниматься ремонтом в квартире, а 4% — интерьером на даче. Только 2% россиян постараются отремонтировать и то, и другое.

Треть (37%) респондентов рассчитывают потратить на проведение ремонта от одной до двух недель или меньше, еще четверть (24%) — от двух до четырех недель, почти столько же (27%) россиян хотят уложиться в один-два месяца.

При подготовке к ремонту:

более четверти (28%) опрошенных читают информацию о проведении работ;

каждый пятый (21%) консультируется с окружающими, которые недавно сталкивались с ремонтом;

16% заранее начинают копить на все траты;

15% ищут бригаду;

каждый десятый (9%) составляет смету на все закупки.

Среди основных страхов при проведении ремонта опрошенные назвали опасение, что им не хватит денег (31%), выход за пределы запланированного календаря работ (24%) и боязнь столкнуться с непрофессиональной бригадой (23%).

Исследование было проведено среди более 1,5 тыс. россиян старше 18 лет.

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