Около 22% работающих россиян хотя бы один раз покупали подписку на ИИ-сервисы, пишут «Известия», ссылаясь на данные исследования «Авито Работы». При этом 18% опрошенных признались, что пользуются бесплатными версиями нейросетей.

Berke Citak, Unsplash

Согласно исследованию, 17% россиян планируют приобрести платную подписку в будущем. Известно, что средние ежемесячные траты пользователей на такие сервисы составляют 5,7 тыс. руб.

Авторы опроса отметили, что среди специалистов в возрасте 18–24 лет 38% использовали платные подписки, среди работников 25–34 лет этот показатель составил 28%, тогда как среди респондентов от 45 до 54 лет и старше 65 лет он равен 15%, а участники в возрасте 55–64 лет оформляли платные подписки всего в 11% случаев.

Результаты исследования продемонстрировали, что участники в возрасте 18–24 лет (26%) и 25–34 лет (22%) чаще обращаются к бесплатным версиям нейросетей, чем более взрослые пользователи — 45–64 года (14%) и 65 лет и старше (10%).

Наибольшую активность в использовании сервисов проявляли топ-менеджеры — каждый второй (50%) работал ИИ. Кроме того, респонденты на этой должности в среднем тратили на подписку около 10,7 тыс. руб. Также высокие показатели продемонстрировали руководители отделов (28%) и высококвалифицированные офисные специалисты (27%).

Кроме того, выяснилось, что чаще всего ИИ используют для решения личных задач — от бытовых вопросов до планирования (40%), для обучения (36%), выполнения рабочих задач (34%) и генерации контента, включая тексты и изображения (34%). Немного реже с помощью ИИ решают карьерные вопросы (18%) и задачи по программированию (15%).

Директор HR-Tech в «Авито» Дмитрий Королев подчеркнул, что спрос на нейросети среди разных профессиональных групп демонстрирует очевидный тренд: ИИ перестает быть узкой компетенцией и становится важным навыком для многих профессий.

При выборе платной версии 48% пользователей ориентируются на качество и точность ответов, 41% — на скорость работы, а 40% — на доступную цену. Для 34% решающим фактором стала специализация нейросети под конкретную деятельность, а 29% отметили важность конфиденциальности.

Среди тех, кто уже пробовал или планирует оформить платные подписки, главными мотивами могут выступать бесплатный пробный период (32%) и доказанная окупаемость использования (31%). Еще 26% респондентов готовы платить за эксклюзивные функции, недоступные в бесплатных версиях, а 25% отметили, что ключевым фактором для подписки стало бы снижение ее стоимости.