Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» выяснил, какие способы оплаты россияне используют за границей. Оказалось, что наряду с наличными туристы все чаще расплачиваются картами зарубежных банков. В опросе участвовало 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

Исследование показало, что наибольшей популярностью пользуются наличные. 33% россиян берут в путешествия доллары или евро на всю поездку и обменивают их на местную валюту по мере необходимости.

Также 23% опрошенных сообщили, что используют российские карты на базе платежной системы «МИР», которые ограничено принимаются в странах СНГ, Венесуэле, Вьетнаме, Кубе, Лаосе, Мьянме и Никарагуа.

Выяснилось также, что 21% россиян специально для путешествий оформили зарубежную карту. В 2023 году так ответили 18% респондентов, что говорит о росте популярности такого способа оплаты.

Востребованным платежным средством оказалась и криптовалюта. Ее выбрали 11% участников исследования.

При этом карты UnioinPay в 2024 году использовали только 5% опрошенных. Годом ранее об их применении сообщали 14% респондентов.

Причина охлаждения интереса к платежной системе в том, что из-за санкций карты UnionPay, выпущенные некоторыми российскими банками, больше не обслуживаются за рубежом.

Наименее распространенными методами оплаты оказались платформы для онлайн-переводов (4%). Также россияне редко снимают наличные через «менял» — людей, неофициально оказывающих услуги обмена валюты.

«Аудитория альтернативных методов оплаты растет. Разброс предпочтений говорит о том, что россияне уже успели “распробовать” доступные инструменты и найти наиболее удобные для себя», — говорит Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Ранее сообщалось, что Банк «ВТБ» запустил решения для оплаты покупок за рубежом, которое позволит рассчитываться через приложение, используя QR-код. В банке не раскрыли, где будет доступен сервис, но отметили, что его уже протестировали в одной из стран ближнего зарубежья.