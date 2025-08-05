Взрослая аудитория рвется в будущее: спрос на книги об ИИ среди россиян 35+ вырос на 72% всего за три месяца, свидетельствует исследование сервиса «Строки». Подробности — в распоряжении «Инка».

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В частности, по данным аналитики, с 1 мая по 31 июля 2025 года пользователи этой возрастной группы читали и слушали такие книги на 72% чаще, чем за предыдущие три месяца (1 февраля — 30 апреля 2025 года).

За первые шесть месяцев 2025 года спрос на литературу об искусственном интеллекте среди аудитории 35+ вырос на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Рост интереса связан с популяризацией ИИ-технологий и их влиянием на повседневную жизнь, отмечают аналитики.

Топ-3 книг по популярности среди пользователей старше 35 лет следующий:

«ChatGPT на каждый день. 333 промта для бизнеса и маркетинга» Дамира Халилова;

«Форма жизни №4: Как остаться человеком в эпоху расцвета искусственного интеллекта» Евгения Черешнева;

«ChatGPT. Мастер подсказок, или Как создавать сильные промты для нейросети» Петра Панды и Арины Сычевой.

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С мая по июль в рейтинг также вошли «Искусственный интеллект, аналитика и новые технологии» от Harvard Business Review, «Искусственный интеллект. Иллюстрированная история» Клиффорда Пиковера и другие издания, посвященные применению ИИ в образовании, экономике и технологиях.

В то же время к подборкам литературы, созданным самим ИИ, следует относиться внимательнее. В мае газета Chicago Sun-Times опубликовала материал «Список летнего чтения — 2025», содержащий, как выяснилось, вымышленные названия книг. Издание подтвердило, что статья была сгенерирована искусственным интеллектом (ИИ) — фрилансером, работавшим с их партнером по контенту.